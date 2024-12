Adolescente é morta por ter recusado investida de miliciano no Rio

A estudante Raquel Portugal Silva, 16, foi morta com um tiro na cabeça à queima-roupa nesta quarta-feira (11) por ter recusado investida de criminoso em Rio das Pedras, reduto da milícia na zona oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

"Ele queria ficar com ela, ela não queria. Aí, ele a matou covardemente na frente da mãe", diz irmã da vítima. De acordo com testemunhas, Raquel recusou as investidas do suspeito, que saiu do local e retornou para matá-la. Depois de atirar, ele fugiu.

Raquel foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Após ser baleada, ela foi levada ao hospital municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na zona oeste da capital fluminense. Raquel era mãe de um menino de 1 ano.

Caso está sendo investigado pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital). Agentes fazem buscas para tentar localizar e prender o suspeito. A identidade dele não foi revelada pela Polícia Civil.

Crime ocorreu em reduto da milícia em meio à disputa por território. Há duas semanas, criminosos do Comando Vermelho (CV) tentaram invadir a região. Na ocasião, milicianos gravaram o assassinato com tiro de fuzil de um criminoso ligado à facção criminosa do Rio.