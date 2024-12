Lula: Técnica aplicada é recente, mas foi melhor opção, diz neurocirurgião

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi submetido a um procedimento cirúrgico novo no campo da medicina, mas que foi a melhor opção disponível para o caso clínico dele, explicou o neurocirurgião Guilherme Lepski em entrevista ao UOL News nesta quinta (12).

Na manhã de hoje, Lula foi submetido a uma embolização de artéria meníngea média. O objetivo do procedimento é bloquear o fluxo de sangue no cérebro para evitar futuros sangramentos, como explicou o médico Roberto Kalil em entrevista coletiva.

Foi a melhor opção, sem dúvida alguma. Como sempre tem que ser na medicina com qualquer doente, eles tomaram essa decisão com base na melhor evidência. Nossa obrigação como médico é se manter sempre atualizado, à parte a burocracia do sistema.

Sobre outras opções, a medicina se digladia com esse problema desde os antigos egípcios. Essa doença é conhecida há muito tempo. Na história da neurocirurgia moderna, depois de 1950, existiram alternativas que foram um fracasso, como, por exemplo, a tentativa de se remover a membrana que reveste o cérebro e é a causa do sangramento. Isso só causou mais dano e foi um procedimento abandonado.

Essa é a melhor opção disponível na atualidade, com as incertezas mencionadas e discutidas com o paciente. Guilherme Lepski, neurocirurgião

Lepski ressaltou que Lula precisará de acompanhamento médico permanente tanto pelo risco de haver novos sangramentos como também por sua idade - o presidente tem 79 anos.

Pode sim, claro que pode. Esse hematoma é crônico e ele tem essa chance de recorrência tardia. Quanto mais tempo se observa, maior a chance desse ressangramento ocorrer. A senescência, por si só, já pressupõe um certo declínio das funções mentais superiores. Não é uma condição absoluta. Temos muitas pessoas idosas de altíssimo desempenho intelectual, mas são exceções e há estratégias para se chegar lá.

Por si só, a senescência é um capítulo muito interessante da neurologia sobre até que ponto a pessoa pode ter altas demandas. Soma-se a isso uma condição, como um hematoma subdural crônico, que pode comprimir o cérebro.

Falando de maneira geral, há que se ter muito cuidado para avaliar as questões superiores de um paciente qualquer, principalmente se ela tem alta demanda profissional ou se ela exerce uma função que envolve risco a outras pessoas.

No meu entender, a equipe fará posteriormente uma avaliação mais criteriosa. Em uma de beira leito, perguntam-se coisas mais básicas para ver se está tudo ok. Há uma avaliação instrumentalizada que só pode ser feita depois que o doente receber alta para estimar com precisão essa questão das funções cognitivas. Guilherme Lepski, neurocirurgião

Sakamoto: Lula receitou transparência sobre sua saúde para evitar dor de cabeça

Ciente dos problemas que informações desencontradas podem causar, Lula recomendou transparência total para a divulgação de informações sobre saúde, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto.

Desde o momento em que foi internado, Lula tem exigido transparência total da sua equipe e da equipe médica. Ele sabe o tamanho do enrosco que existe com informações dadas pela metade ou que as pessoas acham não ser necessárias dar, mas são.

Lula já teve problemas de saúde e enfrentou um câncer. Dilma Rousseff, uma de suas aliadas políticas importantes, também enfrentou um câncer. Ele passou por muita coisa e sabe qual é o impacto da questão de saúde de um presidente da República, governador ou prefeito.

Pode-se gostar ou não do Lula, mas ele sempre vem defendendo com unhas e dentes que a saúde dele seja dada com total transparência, para que essas meias informações não sejam usadas para manipular mercado, política e a própria gestão. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

