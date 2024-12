MDIC diz que R$ 380,1 bi em recursos privados serão investidos na Missão 5 da NIB

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) informou nesta quinta-feira, 12, que R$ 380,1 bilhões em recursos privados serão investidos até 2029 na chamada Missão 5 da Nova Indústria Brasil (NIB), com foco em bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energética. O anúncio será feito na 4ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), que ocorrerá em instantes.

A Pasta disse que, no total, são R$ 468,38 bilhões em investimentos - ao serem considerados também recursos públicos. Porém, R$ 74,1 bilhões já foram contratados entre 2023 e 2024, em linhas de crédito. Outros R$ 14,2 bilhões, também em recursos públicos, estarão disponíveis para 2025 e 2026, segundo o Ministério.

A reunião do "Conselhão" será presidida pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Durante o encontro, também foi informado que a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vão lançar uma chamada pública de R$ 6 bilhões para o desenvolvimento de combustíveis sustentáveis de aviação e navegação.

A Pasta mencionou que o chamado Plano Mais Produção (P+P) - braço de financiamento da Nova Indústria Brasil - tem R$ 507 bilhões em linhas de crédito para financiamento das ações de desenvolvimento industrial entre 2023 e 2026. O número já havia sido divulgado.