Preços ao produtor nos EUA sobem mais que o esperado em novembro

WASHINGTON (Reuters) - Os preços ao produtor dos Estados Unidos subiram mais do que o esperado em novembro em meio a um aumento no custo dos alimentos, mas uma moderação nos preços dos serviços ofereceu expectativa de que a tendência desinflacionária permaneça.

O índice de preços ao produtor para a demanda final aumentou 0,4% no mês passado, após uma alta revisada para cima de 0,3% em outubro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previram que o índice subiria 0,2%, após um aumento de 0,2% relatado anteriormente em outubro.

Nos 12 meses até novembro, os preços ao produtor subiram 3,0%, de 2,6% em outubro.

O governo informou na quarta-feira que os preços ao consumidor tiveram o maior aumento em sete meses em novembro, enquanto uma medida das pressões subjacentes dos preços continuou aquecida nos últimos quatro meses. No entanto, ainda se esperava que o Federal Reserve faça um terceiro corte consecutivo na taxa de juros na próxima semana para apoiar um mercado de trabalho que vem esfriando.

Os preços de produtos no atacado aumentaram 0,7% no mês passado, respondendo por quase 60% da alta total do índice de preços ao produtor, depois de terem subido 0,1% em outubro. Os preços dos alimentos avançaram 3,1%, representando 80% do aumento nos preços dos produtos.

O Fed deu início ao seu ciclo de afrouxamento da política monetária em setembro. A taxa de juros de referência está agora na faixa de 4,50% a 4,75%, tendo sido elevada em 5,25 pontos percentuais entre março de 2022 e julho de 2023 para controlar a inflação.

