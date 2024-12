Famílias pensam em guarda compartilhada de crianças trocadas: 'São irmãos'

Do UOL, em São Paulo

As duas famílias que tiveram os filhos trocados em uma maternidade de Inhumas (GO) planejam criar as crianças como irmãs.

O que aconteceu

Guilherme de Souza e Isamara Mendanha, pais de um dos meninos, pensam em se mudar para perto da casa de Yasmin Silva, mãe da outra criança. A ideia surgiu para que os dois pudessem ter maior convivência, afirmou o casal ao programa Encontro, da TV Globo.

"Eles têm o direito de saber a verdadeira história". Guilherme, que é professor, também afirmou que as duas crianças saberão sobre a troca "no momento certo", para que possam ter "o melhor desfecho".

Apesar de também residirem em Inhumas, Yasmin e o filho estão do lado oposto de onde Guilherme e Isamara moram. Ela se separou do marido, Cláudio Alves, que não mora mais com o filho. Foi a partir da separação que o casal fez um exame de DNA e descobriu a troca.

Exame de DNA cruzado ainda não foi feito. Até o momento, os dois casais sabem que os filhos que levaram da maternidade para casa não compartilham laço sanguíneo com eles, mas outro exame deve confirmar se as crianças foram trocadas entre si.

Yasmin viu semelhanças entre o filho mais velho do professor e o filho dela. A mulher contou que lembrou que viu Guilherme na maternidade porque ele é conhecido na cidade pela sua profissão. Foi a partir desta lembrança que ela buscou a outra família nas redes sociais. "Eu levei um susto. Falei: gente, ele é muito parecido com meu filho", afirmou.

Pastor intermediou a conversa entre as duas famílias. Yasmin contou que, ao desconfiar que o casal poderia ser a família biológica do filho que ela cria, decidiu buscar o pastor da igreja que os dois frequentavam para ajudar com a conversa. Ele ligou para Guilherme e os três se encontraram. "Foi o pior dia da minha vida, porque fiquei com muito medo de perder o nosso filho", lembrou o professor.

Moramos em lados opostos da mesma cidade, mas nos disponibilizamos para mudar para mais perto da casa da Yasmin para que haja um convívio dos dois como se fossem irmãos, porque de fato são irmãos. Queremos conviver juntos, uma guarda compartilhada, criar um convívio, estarmos todos juntos. Eles sempre vão ter dois pais e duas mães.

Guilherme Luiz de Souza, ao programa Encontro

Entenda o caso

Os filhos dos dois casais nasceram em 15 de outubro de 2021 no Hospital da Mulher de Inhumas. As famílias chegaram a se conhecer na maternidade, mas a descoberta sobre a troca só aconteceu em outubro de 2024, quando as crianças já tinham completado três anos.

Teste de DNA em uma das crianças foi o que iniciou a desconfiança. Yasmin da Silva contou a jornalistas do lado de fora da delegacia que o ex-marido pediu o exame após a separação. Mãe, pai e bebê fizeram o exame e o resultado mostrou que nenhum dos três tinha laços sanguíneos.

Após o resultado, o casal procurou a família que conheceu na maternidade, que também fez o teste com o próprio filho. O exame do segundo casal também deu negativo.

O hospital e a polícia foram acionados. O caso é investigado, mas as famílias alegaram que a instituição de saúde não deu respostas concretas sobre o assunto.

Hospital não vai se pronunciar até conclusão das investigações. Em nota enviada ao UOL, a assessoria jurídica da instituição informou que o caso tramita em sigilo por envolver menores de idade.

Envolvidos na investigação foram escutados, confirma a polícia. Ao UOL, a Polícia Civil de Goiás informou que o caso é investigado pela Delegacia de Inhumas e que diligências estão em andamento para esclarecer a dinâmica e a autoria dos fatos.