Morgan Stanley corta Vale para "equal-weight"

(Reuters) - Analistas do Morgan Stanley cortaram a recomendação para as ações da Vale para "equal-weight" e reduziram o preço-alvo dos ADRs (recibos de ações negociados nos Estados Unidos) de 14,50 para 11,30 dólares, de acordo com relatório enviado na noite de quarta-feira.

Para Carlos De Alba e equipe, a incerteza elevada em relação à perspectiva de oferta/demanda do minério de ferro e as expectativas de preços mais baixos do produto devem continuar a pesar no desempenho das ações.

"Além disso, os maiores pagamentos do acordo de Mariana limitarão a geração de fluxo de caixa livre (FCF, na sigla em inglês) da Vale, levando a menores yields de FCF em comparação com os principais pares de commodities de ferro da América Latina e do mundo", acrescentaram.

Os analistas, contudo, afirmaram ainda enxergar valor de longo prazo nos ativos da Vale e citaram estar encorajados por uma visão clara e sólida da administração da companhia para 2030.

Por volta de 12h15 desta quinta-feira, as ações da Vale na bolsa paulista cediam 2,24%, a 57,09 reais, enquanto o Ibovespa recuava 2,11%. Em Nova York, os ADRs caíam 1,21%.

(Por Paula Arend Laier)