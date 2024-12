Jeep antecipa em Los Angeles o visual do novo Compass, que chega em 2026

No programa Carona desta semana, Jorge Moraes mostra os principais carros da edição de 2024 do Salão de Los Angeles.

Diretamente da Califórnia, o apresentador confere de perto lançamentos importantes para o mercado brasileiro que já estão nos Estados Unidos.

A Jeep, por exemplo, levou carros interessantes ao evento californiano, que incluem o Wagoneer S: o SUV não está nos planos para o nosso mercado, mas exibe elementos de design que estarão presentes em um modelo muito querido dos brasileiros: o Compass, que vai ganhar nova geração em 2026.

Melhor Mustang de todos os tempos

Mustang GTD é a versão mais potente e radical produzida em série do famoso muscle car norte-americano Imagem: Divulgação

No estande da Ford, um dos destaques é a Maverick, que surgiu com novo visual na dianteira e na traseira, sem contar as várias mudanças internas na picape urbana.

A Ford também exibe o Mustang GTD, a versão produzida em série mais potente e radical do esportivo que é um ícone da marca norte-americana - e cuja atual geração acaba de chegar ao Brasil, exclusivamente na variante GT Performance.

A Tesla não iria ficar fora do evento, justamente em sua terra natal: a marca de carros elétricos de Elon Musk levou para Los Angeles veículos tecnológicos como o Cybercab, o táxi do futuro - projetado para rodar sem motorista, dispensa volante e pedais.

A Volkswagen levou ao salão novidades que interessam aos brasileiros.

Dentre elas está o facelift do Taos, que recebeu retoques externos e aprimoramentos internos. Essas mudanças devem chegar ao Taos vendido no Brasil, que é fabricando na Argentina.

A VW também revelou a novíssima geração do Tiguan, outro modelo da marca alemã que deverá chegar em 2025 às concessionárias do Brasil.

Também não poderia faltar a picape Cybertruck, que já tem unidades rodando em território brasileiro e virou queridinha dos famosos nos quatro cantos do planeta.

As sul-coreanas Hyundai e Kia também marcam presença em Los Angeles, com destaque para o hatch futurista Ioniq 5, que a Hyundai acaba de lançar no Brasil, e para o Kia EV9 - SUV 100% elétrico cujas vendas começam em breve em nosso mercado.

'Carona' é nova atração do UOL Carros

Nova atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' aborda os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).

Apresentado pelo jornalista Jorge Moraes, o programa traz os lançamentos mais importantes do setor, além de dicas de serviços, entrevistas com personagens, curiosidades e novas tendências para você ficar por dentro do que interessa no mundo dos carros e da mobilidade.

