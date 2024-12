Todo fim de ano o IPVA vira assunto nas negociações de carros usados. Isso acontece porque quem está vendendo tenta finalizar o negócio antes de virar o ano, justamente para escapar da cobrança desse imposto. Já quem está comprando sabe que não vai conseguir escapar, portanto tenta abater o valor no preço do veículo.

Não existe regra para isso, vai muito da conversa entre vendedor e comprador. O que nem todos sabem é da possibilidade de 'escapar' dessa cobrança. Para isso, basta escolher o carro certo. Mas calma, não me refiro a alguma marca ou modelo específico, mas sim ao ano de fabricação do carro. Dependendo da idade dele, o imposto não é mais cobrado.

Cada estado tem suas regras para isso. A maioria deles não cobra IPVA de veículos com mais de 15 anos de fabricação. Uma menor parte isenta veículos com mais de 10, 20 ou 30 anos. Para saber a regra, basta consultar o Detran de cada estado.

Se você não quer pagar esse imposto e obviamente não se importa em ter um carro mais antigo, separei algumas opções de bons usados que já não pagam mais IPVA. É possível comprar agora e nem se preocupar com isso na negociação. Só não se esqueça que é preciso considerar o ano de fabricação deles.

Por exemplo, no estado de São Paulo o carro precisa ter mais de 20 anos de fabricação, portanto ser fabricado até 2004, independentemente de ser modelo 2004 ou 2005.

Acima de 10 anos

Ford Ka Imagem: Divulgação

Quem mora em um dos estados que isentam o IPVA dos carros com mais de 10 anos de fabricação pode considerar o primeiro ano da terceira geração do Ford Ka. Lançado em 2014, essa geração é a mais desejada por contar com o visual moderno, que acompanhou o modelo até o final de sua vida.

Desde as versões mais simples, o Ka já era equipado com duplo airbag, freios ABS, ar-condicionado, direção elétrica, vidros e travas elétricas e sistema de som. O motor poderia ser 1.0 ou 1.5, sempre com câmbio manual de 5 marchas, nas carrocerias hatch ou sedã.

Honda Fit Imagem: divulgação

Outra opção que também apareceu no ano de 2014 foi a terceira geração do Honda Fit, um dos campeões de preferência no mercado de usados. Essa geração foi a primeira a oferecer somente uma opção de motor, no caso o 1.5, que poderia ser equipado com câmbio manual de 5 marchas ou automático do tipo CVT.

O Fit é um carro simples, porém com os principais equipamentos de conforto e segurança, com a vantagem de ter um excelente aproveitamento de espaço interno, um dos motivos do seu sucesso.

Acima de 15 anos

Renault Symbol Imagem: Divulgação

Como dito anteriormente, a maioria dos estados isentam de IPVA os carros com mais de 15 anos de fabricação. Se você mora em um deles pode considerar veículos feitos até 2009.

Um carro que foi apresentado naquele ano foi o Renault Symbol, modelo de pouco sucesso, mas que tem suas qualidades. Baseado no Clio sedã, o Symbol era um pouco mais refinado e bonito, contava até com mimos como ar-condicionado automático na versão mais completa.

Sempre equipado com motor 1.6, que poderia ser 8v ou 16v, e câmbio manual de 5 marchas, é a típica mecânica Renault que equipou vários modelos por muitos anos, ou seja, dificilmente o dono de um Symbol se depara com dificuldade para encontrar peças de reposição.

Honda City Imagem: divulgação

Outra opção também lançada em 2009 é o Honda City, um dos poucos sobreviventes que ainda são oferecidos zero-km pela marca no Brasil. Mesmo caro, foi um sucesso no seu lançamento e ainda é muito desejado no mercado de usados. Oferecido sempre com motor 1.5, tinha opção de câmbio manual ou automático, ambos de 5 marchas.

Acima de 20 anos

Toyota Fielder Imagem: Divulgação

Uma das peruas mais desejadas no mercado de usados, a Toyota Fielder já não paga mais IPVA nos estados que isentam carros fabricados até 2004. Esse foi o ano de lançamento da Fielder, que inclusive tem preços inflacionados no mercado graças à boa reputação que os veículos da marca sempre tiveram no Brasil.

Curiosamente não teve versões em seus primeiros anos, tendo apenas opções de câmbio manual ou automático, em um padrão de acabamento semelhante ao Corolla XEi da época. O motor era o 1.8 que rendia bons 136 cv de potência. Difícil é conseguir uma perua dessa em bom estado de conservação, pois quem tem, não vende.

Ford EcoSport 4WD Imagem: divulgação

Outra opção que começou a ser fabricado em 2004 é o Ford EcoSport com tração 4x4. Essa configuração é, sem dúvidas, a mais legal do modelo, por calar os críticos que não aceitavam o fato de ser um SUV somente com tração dianteira. Claro que isso é muito comum no presente momento, mas não há 20 anos, quando os utilitários esportivos compactos ainda engatinhavam.

Esse "Eco" 4x4, foi configurado com o motorzão 2.0 com 143 cv de potência, e câmbio manual de cinco marchas. Tem tudo para se tornar um clássico no futuro e já deve estar no radar dos colecionadores, principalmente se for com a carroceria amarela, uma das cores do lançamento.