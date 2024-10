'Não fujo da sabatina; meu adversário recusou o convite, mas estou aqui', diz Boulos

O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme, participa nesta segunda-feira, 21, de sabatina do jornal Folha de S.Paulo em parceria com o portal UOL. O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) foi convidado, mas não aceitou participar. A entrevista estava marcada inicialmente para as 12h, mas a equipe de Boulos solicitou a mudança para 12h30 devido a um atraso em agenda de campanha.

"Não fujo da sabatina; meu adversário recusou o convite, mas estou aqui. Não é por acaso que meu adversário some de debates, de sabatinas.", afirmou o deputado federal. "Um prefeito fraco traz um preço. Nunes não é uma figura com ideias próprias, parece ser um fantoche de outros interesses", disse Boulos.