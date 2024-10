'Hidratação de salão': o que diz quem usou máscara para cabelo Dream Cream

Indicada para cabelos secos, danificados e ásperos, a máscara capilar Lola Cosmetics Dream Cream faz bastante sucesso entre consumidores. Mas o que será que ela tem de especial?

A seguir, detalhamos o que esse produto promete, o que dizem os compradores que usaram e quais os principais pontos de atenção para observar antes de comprar.

O que a Lola diz sobre essa máscara?

Pode ser usada por pessoas com diferentes texturas de cabelos: cacheados, ondulados e lisos

Promove um cuidado profundo e o reequilíbrio da fibra capilar

No cronograma capilar, se encaixa na etapa de hidratação

Tem como ativos proteína hidrolizada de arroz, manteiga de cacau e óleos vegetais (de coco, abacate, girassol e argan)

Restaura cabelos expostos à tintura

Deixa o cabelo macio, hidratado e com brilho

É livre de glúten e sulfatos

O que diz quem comprou?

A maioria dos elogios cita que o produto deixa os cabelos cheirosos, macios e hidratados.

Hidratação de salão na hora. Deixa o cabelo super-hidratado e cheiroso. Textura firme, rende bastante. Produto de excelente qualidade. Tai

Essa máscara é maravilhosa! Consistente e hidratante, tem cheirinho agradável de baunilha. Deixa o cabelo sem frizz. Uso a Dream Cream intercalando com a Morte Súbita. Meu cabelo está outro. Recuperou o brilho e maciez. Danielle V.

Comprei para testar e fiquei apaixonada. Parece uma manteiga de tão densa. Desmaia o cabelo na hora e não pesa nada. Deixou meu cabelo com mais volume. Laila Beatriz

Cheiro ótimo e funciona super bem. Cuida mesmo do cabelo. Mateus Faller

O nome diz tudo, é um creme dos sonhos, bem denso e deixa o cabelo bem hidratado. Já vi diferença na primeira aplicação. Juliane H.

Pontos de atenção

Nem todos os consumidores, no entanto, tiveram uma experiência positiva com o produto. Alguns dizem que a máscara deixa o cabelo pesado.

Muito bom, mas pesa o cabelo. Então tem que passar bem pouco. Laura R.

Essa máscara é muito boa. O cheiro maravilhoso e super hidrata o cabelo. Tem até que ter cuidado para não exceder a quantidade, pois pesa no cabelo. Ela é bem consistente e rende. Vale muito a pena. Rayanne T.

Pelo preço, não deveria esperar muita coisa mesmo. A consistência é bem densa, mas o resultado é insatisfatório. Para mim, não agiu na "estrutura" do fio e sim na "aparência". Deixou meus cabelos pesados, somente isso. Não compro novamente, até porque insisti e usei quatro vezes e não vou usar mais. Mara

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.