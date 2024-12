Petrobras assina contrato de US$800 mi com SLB para serviços em campos offshore

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras assinou um contrato de 800 milhões de dólares com a fornecedora do setor de petróleo SLB para serviços integrados em todos os campos offshore operados pela petroleira estatal no país, disse a SLB nesta quarta-feira.

A SLB supervisionará a construção de mais de 100 poços em águas profundas, disse a empresa em um comunicado, como parte dos planos da Petrobras de revitalizar campos já produtivos e explorar novas áreas.

O contrato de três anos, com início previsto para abril, permitirá que a empresa forneça serviços principalmente nas bacias de Campos, Santos e Espírito Santo, disse a SLB.

Operações na chamada Margem Equatorial do Brasil também estão previstas, disse a SLB, caso a Petrobras obtenha licenças para explorar na região durante o período do contrato.

A Petrobras aumentou recentemente o valor que planeja investir em exploração e produção, à medida que busca repor suas reservas, com seu plano estratégico para o período de 2025-2029 destinando 77 bilhões de dólares para atividades de exploração e produção.

(Reportagem de Fabio Teixeira)