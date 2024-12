Macron pode nomear novo premiê nesta quinta, diz fonte do governo

O presidente da França, Emmanuel Macron, pode nomear um novo primeiro-ministro na quinta-feira, declarou uma fonte do governo à AFP nesta quarta (11), uma semana após a destituição de Michel Barnier por meio de uma moção de censura.

Macron viajará para a Polônia na quinta-feira e a nomeação pode ocorrer "antes de seu retorno", no fim do dia, afirmou a fonte governamental.

Na terça-feira, em uma reunião no Palácio do Eliseu com líderes de vários partidos, o mandatário francês comprometeu-se a nomear um novo premiê "em 48 horas".

Na última quarta-feira, deputados da esquerda e da extrema direita derrubaram o governo de Barnier, em meio a pedidos de renúncia por parte de Macron.

O presidente francês busca uma saída para a crise política que instaurou no país quando convocou, inesperadamente, eleições legislativas antecipadas em junho, após a vitória da extrema direita nas eleições para o Parlamento Europeu na França.

O pleito antecipado deixou a Assembleia Nacional (Câmara baixa) sem maiorias claras e dividida em três blocos: esquerda, centro-direita e extrema direita. Macron não pode dissolvê-la novamente até julho.

