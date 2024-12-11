Topo

Prestes a vir ao Brasil, Neta Aya leva nota zero em teste de colisão

Neta Aya zera em teste de impacto na Ásia - Reprodução
Neta Aya zera em teste de impacto na Ásia Imagem: Reprodução

Gabriel Lima

Colaboração para o UOL

11/12/2024 16h09

O Neta Aya recebeu nota zero no teste de impacto realizado pela Asean NCAP - entidade equivalente ao Latin NCAP, mas para carros nos mercados da Ásia e Oceania. Chamado de Neta V por lá, o hatch elétrico recebeu zero estrela das cinco possíveis na aferição.

O que aconteceu

Vendido em Tailândia, Brunei, Malásia e Indonésia, o Neta Aya teve sua segurança mal avaliada em um teste recente do Asean NCAP. O hatch elétrico, que chega em breve ao Brasil por R$ 128.900 - modelo mais barato da montadora - recebeu zero em seus testes de colisão.

O modelo não pontuou em colisão frontal, apresentando proteção ruim para cabeça, pescoço, peito e perna. Segundo a entidade, após uma colisão a 64 km/h a coluna A e o volante do carro se deslocaram de suas posições. Outro zero obtido foi na prova de atropelamento de motociclistas.

No entanto, o Neta Aya conseguiu alguns pontos para proteção de ocupantes adultos proteção de ocupantes infantis e sistemas de assistência de segurança, cravando 28,55 pontos de 100 possíveis.

Para o Asean NCAP, o hatch elétrico oferece risco aos ocupantes por ter "estrutura de carroceria fraca" e "sistema de retenção comprometido". A versão testada tem equipamentos similares ao da versão básica oferecida no Brasil, com dois airbags, freio ABS e controle de estabilidade.

O Neta Aya tem 95 cv de potência e 15,3 kgfm de torque com bateria de 40,7 kWh que tem autonomia de 263 km. Nas dimensões, ele tem 4,07 metros de comprimento e 2,42 metros de entre eixos.

Confira o vídeo do teste:

