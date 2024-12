Reinaldo: Lúcido, Lula não tem motivos para passar Presidência a Alckmin

Bem e consciente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não tem motivos para passar o bastão ao seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), avaliou o colunista Reinaldo Azevedo no Olha Aqui, do Canal UOL, nesta quarta-feira (11).

Não há nenhuma razão para o presidente se afastar. Um presidente que está lúcido e que tem plenas condições de exercer o seu mandato.

Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Após sentir fortes dores de cabeça, Lula foi submetido a cirurgia de emergência devido à hemorragia cerebral, em São Paulo. Os médicos disseram que o petista evolui bem, sem sequelas e que permanecerá em observação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Aliados acreditam que na semana que vem o presidente retornará ao expediente em Brasília.

O episódio assustou políticos e reabriu questionamentos sobre uma eventual sucessão presidencial, tema considerado delicado para o PT (Partido dos Trabalhadores). O ex-tucano Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente da República, é o primeiro na linha sucessória.

Lula não é presidente quando corre. O Lula não é presidente quando ele faz musculação. É o presidente que faz isso, mas não se é presidente por isso. O presidente é aquele que toma decisões que diz respeito ao país, ao seu governo, que se relaciona com o Congresso e tudo isso ele está em plenas condições de fazer. O presidente não está com o juízo perturbado.

Felizmente, nós tivemos gente louca já na Presidência da República, mas não louco clínico. Louco clínico só tivemos um, que eu me lembro até hoje, que é o Delfim Moreira [ele presidiu o Brasil por oito meses e tinha fama de louco]. Fora esse, não. E tivemos um presidente inabilitado, que teve uma trombose cerebral, que foi o Costa e Silva, durante a ditadura. Então, o Lula operou um edema do lado externo. Não é no interior do cérebro.

A avaliação de Reinaldo é a de que, ao passar o bastão para Geraldo Alckmin, o Brasil pode ter um "duplo comando de Poder".

[Supondo que] O Lula passe a Presidência para o Alckmin e, eventualmente, discorde de alguma coisa que o Alckmin faça. O que é muito comum e pode acontecer... E aí, então, você corre o risco de ter uma espécie de duplo comando, porque se você passa o cargo, o Lula não pode dar ordem nenhuma sobre o Brasil. Isso é razoável? E o presidente estando absolutamente lúcido?

O que aconteceu com Lula?

O presidente Lula se queixou de dores na cabeça no fim da tarde de segunda-feira (9), após o encontro com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no Palácio do Planalto.

Lula saiu do Planalto às pressas pouco depois das 18h. A bandeira com o brasão da República, que indica onde o presidente está, só foi arriada por volta das 20h20, e a transferência para São Paulo só foi divulgada na madrugada.

Depois de passar por exames médicos no Sírio-Libanês em Brasília e ser constatado um sangramento, o presidente foi transferido para São Paulo no avião presidencial, acompanhado por médicos, mas sem uma estrutura hospitalar de UTI. A primeira-dama Janja o acompanhou.

Imagem: Arte UOL | Revisão: Mauricio Panicio, neurocirurgião

Qual foi o procedimento?

A cirurgia, chamada trepanação, consistiu em uma pequena perfuração do crânio, onde foram introduzidos drenos. "Não é uma abertura do crânio importante. Há uma cicatrização espontânea", explicou o médico Mauro Suzuki. O procedimento durou cerca de duras horas.

A previsão é que o presidente retorne a Brasília no começo da próxima semana. "Tudo depende dessa evolução, um dia a mais ou um dia a menos, mas a previsão é que o presidente esteja em Brasília na semana que vem", afirmou o médico Roberto Kalil.

