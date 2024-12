Nova bolsa de valores brasileira deve iniciar fase de testes no começo de 2025

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - A nova bolsa de valores sediada no Rio de Janeiro deve começar seu período de testes no início de 2025, sinalizando uma mudança no panorama financeiro brasileiro.

A Base Exchange vai começar a operar mais de duas décadas após a fusão da segunda maior bolsa do país com a paulista Bovespa, agora conhecida como B3.

A nova bolsa, controlada pelo Mubadala, de Abu Dhabi, passará por um período de até seis meses de testes antes de seu lançamento previsto para o segundo semestre de 2025, disse o seu presidente-executivo, Claudio Pracownik.

A Base Exchange vai inicialmente negociar ações, fundos imobiliários e fundos de índice (ETFs) com estrutura de compensação e liquidação próprias. Posteriormente, deve expandir seus serviços para incluir negociação de futuros e derivativos, disse Pracownik.

Embora também planeje oferecer serviços de listagem, a bolsa do Rio vai se concentrar inicialmente em empresas já negociadas na B3.

"Evidentemente, há espaço para competição", disse Pracownik. "Competição traz segurança."

A B3, com sede em São Paulo, atua tanto em ambiente de bolsa como de balcão.

"Competimos pela listagem de empresas brasileiras, pela alocação de investimentos estrangeiros e pela oferta de serviços para produtos de renda fixa", disse a B3 em uma declaração.

Mas a companhia afirmou que uma segunda bolsa "pode trazer impactos para as tarifas de negociação, mas pode também fragmentar a liquidez do mercado e consequentemente trazer impactos para os custos totais de transação".

O lançamento da nova bolsa é apoiado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que sancionou este ano uma lei reduzindo o imposto sobre serviços nas atividades de bolsa de 5% para 2%.

Mas a sustentabilidade de duas bolsas no país continua sendo um tema de debate entre analistas de mercado.

"Dada a situação atual do mercado brasileiro, a criação de uma segunda bolsa não parece fazer sentido", disse o chefe do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica da Universidade Mackenzie, Vladimir Fernandes Maciel.

"Estamos diante de um futuro incerto, com desafios fiscais e provavelmente juros ainda mais altos", acrescentou.

A B3, com menos de 500 empresas listadas, passou os últimos três anos sem ver qualquer oferta pública inicial de ações.

A liquidez está concentrada em ações de grande capitalização e uma parte significativa do capital, que normalmente fluiria para as ações, é desviada para a renda fixa devido às taxas de juros historicamente altas no país.

Marco Saravalle, estrategista-chefe da empresa de investimentos independente MSX Invest, afirmou que a chegada da nova bolsa, que deve atrair principalmente investidores de alta frequência, levará a maiores velocidades de transação, maior atividade de negociação e custos mais baixos.

"A gente pode ter aumento de volumes, acho que as duas bolsas podem sair ganhando no curto prazo", disse Saravalle.