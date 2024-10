Kamala Harris chama salário mínimo federal dos EUA de "salário de pobreza"

Por Andrea Shalal e Kanishka Singh

ROYAL OAK, Michigan (Reuters) - A vice-presidente e candidata democrata à presidência dos Estados Unidos Kamala Harris disse nesta segunda-feira que os EUA precisam aumentar o salário mínimo federal e referiu-se ao atual salário mínimo de 7,25 dólares por hora como "salário de pobreza".

Kamala tentou estabelecer um contraste com o candidato presidencial republicano e ex-presidente Donald Trump neste ponto. Os dois enfrentam-se no que as pesquisas indicam ser uma disputa acirrada para as eleições norte-americanas em 5 de novembro.

No domingo, Trump realizou uma parada de campanha em um restaurante McDonald's no subúrbio da Filadélfia, e não respondeu diretamente quando perguntado se apoiaria um aumento no salário mínimo que beneficiaria trabalhadores de fast-food.

"O atual salário mínimo federal é de 7,25 dólares por hora, o que significa que a pessoa que está trabalhando dias inteiros e semanas completas ganhará 15 mil dólares por ano, o que é essencialmente um salário de pobreza”, disse Kamala a jornalistas durante uma parada de campanha em Royal Oak, Michigan.

"Eu acredito em absoluto que devemos aumentar o salário mínimo", acrescentou.

Kamala não mencionou nesta segunda-feira o valor exato que ela gostaria para o salário mínimo.

Tanto Trump quanto Kamala fizeram promessas econômicas nas últimas semanas para atrair eleitores. Kamala disse que vai tentar aprovar um corte de impostos para a classe média, enquanto Trump defendeu cortar impostos sobre horas extras. Ambos apoiam a eliminação de impostos sobre gorjetas.

(Reportagem por Andrea Shalal em Royal Oak, Michigan, e Kanishka Singh em Washington)