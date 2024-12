Fuvest 2025: Tema da redação é sobre solidariedade

O tema da redação da segunda fase da Fuvest, que ocorre neste domingo (15), foi "relações sociais por meio da solidariedade".

O que aconteceu

Mais de 30 mil candidatos foram aprovados para esta etapa, mas a abstenção registrada no primeiro dia é de 6,22%. Os dados foram divulgados pela Fuvest, responsável pelo vestibular da USP (Universidade de São Paulo).

Na proposta de redação, seis textos foram apresentados aos candidatos, sendo três deles de origem literária. São eles: um fragmento de Quincas Borba, de Machado de Assis; outro fragmento de Água Funda, de Ruth Guimarães, também leitura obrigatória para este vestibular, e trecho da obra Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves.

Trecho da música de Cazuza e da declaração de líderes do G20 são citados também. "A partir desses textos, os candidatos tem a liberdade de construir suas ideias para desenvolver o tema", explica Gustavo Monaco, diretor executivo da Fuvest.

Além da redação, os candidatos respondem neste domingo dez questões de língua portuguesa. É esperado que o participante demonstre no texto as habilidades de "mobilizar conhecimentos e opiniões", "argumentar de forma coerente e pertinente" e "articular eficientemente as partes do texto e expressar-se de modo claro, correto e adequado".

Na segunda (16), perguntas serão específicas da área escolhida. Ao todo, são 12 questões de duas, três ou quatro disciplinas. Quem vai tentar uma vaga em Medicina, por exemplo, vai precisar responder três questões de biologia, física, geografia e química.

Perguntas serão dissertativas; cada dia vale 100 pontos. As questões de português são relativas a interpretação de texto, gramática e literatura, o que inclui a lista de livros obrigatória da Fuvest. A segunda etapa do vestibular ocorre em 23 cidades do estado de São Paulo.