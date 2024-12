Ex-governador do Tocantins é preso, suspeito de planejar fuga internacional

O ex-governador do Tocantins Mauro Carlesse foi preso neste domingo (15) sob suspeita de planejar uma fuga internacional.

O que aconteceu

Carlesse passava o dia na Fazenda Joia Rara. A propriedade pertence ao ex-governador e fica no município de São Salvador, no sul do estado, a cerca de 400 quilômetros da capital.

3ª Vara Criminal de Palmas expediu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra Carlesse. O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Tocantins, informou, sem dar detalhes, que investiga um esquema de corrupção.

A ordem judicial foi motivada por indícios de um possível plano de fuga para o exterior.

Ministério Público do Tocantins

Ex-secretário também é alvo. A Justiça mandou prender o ex-secretário estadual de Parcerias e Investimentos Claudinei Quaresemin. Ele também foi presidente do Conselho de Parcerias e Investimentos do Tocantins.

O UOL está tentando localizar a defesa de Carlesse e de Quaresemin. O texto será atualizado assim que houver manifestação.

Mauro Carlesse já foi presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins. Em 2018, venceu uma eleição suplementar para um mandato-tampão, uma vez que o então governador do estado havia sido cassado.

No mesmo ano, foi reeleito ao governo nas eleições gerais. Em outubro de 2021, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinou seu afastamento por seis meses. O motivo foi uma suposta obstrução de investigações sobre um suposto caso de corrupção no Plansaúde (Plano de Saúde dos Servidores do Estado do Tocantins).

Renúncia. Em 2022, ele deixou o cargo poucas horas antes do segundo turno da votação do processo de impeachment pela Assembleia Legislativa do estado. A suspeita era de corrupção.

Investigação da PF. Em agosto, a Polícia Federal fez uma busca e apreensão contra o ex-governador por suspeita de fraude em licitação. O inquérito apurava um esquema de lavagem de dinheiro, organização criminosa e peculato.