Cristãos sírios vão à missa e escolas reabrem uma semana após a derrubada de Assad

Por Timour Azhari e Tuvan Gumrukcu

DAMASCO/LATAKIA, Síria (Reuters) - Cristãos sírios foram a cultos dominicais regulares pela primeira vez desde a surpreendente queda do Presidente Bashar al-Assad, há uma semana, num primeiro teste às garantias dos novos governantes islâmicos de que os direitos das minorias serão protegidos.

Quando o grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham (HTS) chegou ao poder na semana passada, tranquilizou os grupos minoritários da Síria de que o seu modo de vida não estaria em risco.

As ruas do bairro cristão de Bab Touma, em Damasco, estavam cheias de fiéis que voltavam da igreja na manhã deste domingo, embora alguns estivessem aflitos.

“Estamos com medo, ainda estamos com medo”, disse Maha Barsa, uma moradora local, depois de assistir à missa na Igreja Greco-Católica Melquita do bairro.

Barsa disse que mal saiu de casa desde que o HTS assumiu o controle, há uma semana, embora tenha dito que nada aconteceu que justificasse sua preocupação, acrescentando que “as coisas estão ambíguas”.

A Síria é o lar de históricas comunidades minoritárias étnicas e religiosas, incluindo cristãos, armênios, curdos e muçulmanos xiitas, que, como muitos outros muçulmanos sírios, temeram, durante a guerra civil de 13 anos do seu país, que qualquer futuro regime islâmico pudesse pôr em perigo o seu modo de vida.

Na cidade costeira de Latakia, um reduto de Assad por muito tempo, Lina Akhras, secretária do conselho paroquial da Catedral Ortodoxa Grega de São Jorge, disse neste domingo que os cristãos se sentiam "confortáveis" sob o seu governo em termos de liberdade de crença, mas que apenas queria viver em paz e harmonia.

A família Assad pertence à minoria religiosa alauita, uma ramificação do islamismo xiita.

“(A queda dele) aconteceu de repente, não sabíamos o que esperar... Graças a Deus, recebemos muitas garantias e soubemos que membros do comitê (HTS) procuraram nosso padre”, disse Akhras à Reuters. “Se Deus quiser, vamos voltar a viver como antes na nossa bela Síria”, acrescentou.

A proteção das minorias da Síria foi uma preocupação fundamental no sábado, quando os principais diplomatas das nações árabes na Turquia, Estados Unidos e União Europeia se reuniram na Jordânia.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que apoiava um governo inclusivo e representativo que respeite os direitos das minorias e não ofereça "uma base para grupos terroristas".

REABERTURA DAS ESCOLAS

Neste domingo, estudantes sírios voltaram às salas de aula, depois que os novos governantes ordenaram a reabertura das escolas, em outro forte sinal de alguma normalidade.

Ahmad al-Sharaa, o novo líder do país, enfrenta um enorme desafio para reconstruir a Síria após a guerra civil, na qual centenas de milhares de pessoas foram mortas. As cidades foram bombardeadas até ficarem em ruínas, a economia foi devastada pelas sanções internacionais e milhões de refugiados ainda vivem em campos fora da Síria.

As autoridades disseram que a maioria das escolas em todo o país abriria no domingo, o primeiro dia da semana útil. No entanto, alguns pais não enviaram os seus filhos às aulas devido à incerteza sobre a situação.

Em uma escola de ensino fundamental masculina em Damasco, os alunos esperaram alegremente no pátio e aplaudiram enquanto o secretário da escola, Raed Nasser, pendurou a bandeira adotada pelas novas autoridades.

Numa sala de aula, um aluno colou a nova bandeira na parede.

“Estou otimista e muito feliz”, disse o estudante Salah al-Din Diab. "Eu costumava andar na rua com medo de ser convocado para o serviço militar e tinha medo quando chegava a um posto de controle".

(Reportagem de Timour Azhari em Damasco, Tuvan Gumrukcu e Umit Bektas em Latakia)