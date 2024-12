Carros de corrida reais são fáceis de dirigir, diz criador do Gran Turismo

Amsterdã, a capital holandesa das bicicletas, se transformou na cidade dos carros de alta velocidade. Mas, ao contrário do que alguns podem imaginar de imediato, as pistas de corrida foram todas virtuais. O local foi sede das finais do campeonato de Gran Turismo World Series 2024.

Quatro brasileiros participaram do torneio do simulador de corrida, que reuniu 52 pilotos de diferentes lugares do mundo no último final de semana. Kazunori Yamauchi, criador do Gran Turismo e CEO da desenvolvedora de games Polyphony Digital, acompanhou tudo de perto.

"Pilotos incríveis se reúnem aqui. Eles realmente completam o Gran Turismo. Eles pegam esse simulador de direção real e o usam perfeitamente", afirmou o executivo, em entrevista dada ao UOL Carros e jornalistas da América Latina e do Reino Unido.

"Poder ver nossos clientes, dar autógrafos e tirar fotos com eles nos dá mais motivação", disse ele, que já chegou a pilotar carros de corridas reais.

Yamauchi queria ter feito cinema

Um dos principais nomes do Gran Turismo, Yamauchi lembra que acabou no departamento de criação de jogos eletrônicos por acaso em 1992. Por mais que trabalhar com o universo de corrida fosse um desejo, na época ele desejava fazer filmes.

"Teve início há 30 anos quando o PlayStation estava apenas começando. Foi quando eu entrei para a empresa. Originalmente eu queria fazer filmes, mas por algum motivo eu fui colocado em uma divisão que estava começando a fazer videogames", contou.

Segundo o executivo, também foi por acaso que o Gran Turismo começou a tomar forma: "Era apenas um dos 100 ou mais títulos que eu tinha imaginado e feito um plano de projeto."

Quando perguntado sobre os desafios enfrentados nos últimos 30 anos, Yamauchi disse que não teve um único momento em que ele estivesse tranquilo. "Sempre foi difícil, foram anos ocupados. Quando era jovem, costumava pensar: 'cara, estou tão ocupado', mas agora ainda acho que estou muito ocupado", destacou rindo.

Relação com carros de corrida reais

O simulador de corridas Gran Turismo foi crescendo no interesse do público gamer e se tornou mais complexo. Tudo com o objetivo de tornar a experiência o mais perto das corridas fora das telas possível, ressaltou o executivo. Para isso, os desenvolvedores não devem criar situações focadas no entretenimento, tornando, por exemplo, os automóveis mais fáceis de dirigir na pista virtual do que na vida real.

Para Yamauchi, esse processo foi e é importante para fazer com que as pessoas se interessem por carros: "não apenas para nós, mas para a indústria automobilística também". Ele exemplifica as possibilidades de ajustes permitidos no simulador para personalizar a experiência de cada jogador, como controle de tração, suspensão e equilíbrio do freio.

Ao comparar a experiência dos carros de corrida com dirigir automóveis da vida real, o idealizador ressaltou que o segundo exige mais do motorista. "Carros reais de corrida são na verdade muito fáceis de dirigir do que um modelo de produção, porque, do contrário, você não conseguiria correr nessas [altas] velocidades na pista [de corrida de verdade]."

Inteligência artificial x corredores

O executivo não quis comentar os planos futuros para o simulador. Contudo, comentou sobre os desafios da inteligência artificial Gran Turismo Sophy (GT Sophy), conhecida como uma agente de corrida criada para competir contra pilotos de alto desempenho em nível de campeonato.

Segundo a empresa, a IA foi treinada e já consegue entender a dinâmica dos carros, as linhas das pistas e traçar estratégias em tempo real para vencer as competições (isso inclui saber quando ultrapassar, quando frear, evitar colisões etc.) — os avanços renderam um artigo na revista científica Nature, em 2022.

Apesar disso, Yamauchi disse que a IA ainda precisa evoluir. O desafio atual é fazer com que o sistema entenda contextos e significados para o que acontece numa corrida de alta velocidade e a relação com os pilotos humanos.

Um exemplo dado por ele é quando um piloto humano faz uma ultrapassagem na pista e sabe o motivo que o levou a isso. A Sophy não consegue entender contextos assim. "É algo previsível do ponto de vista humano, mas é é muito difícil [para a Sophy] e ainda não foi alcançado."

"Se você é um ser humano, você pode ver todas essas ações diferentes acontecendo na pista e você pode colocar uma razão, uma explicação para o que aconteceu e como isso aconteceu. Mas a Sophy ainda não consegue, ela só está focada em dirigir rápido e ter uma vantagem sobre tudo", explicou.

"O desenvolvimento ainda está em andamento, então é algo que eu acho que vai continuar", concluiu.

Como funciona a competição e quem venceu

Takuma Miyazono (1º), Kylian Drumont (2º) e Jose Serrano (3º): vencedores do campeonato Gran Turismo World Series 2024 em Amsterdã Imagem: Divulgação

A Gran Turismo World Series foi criada em 2018. A edição de 2024 foi dividida em três etapas:

qualificações online (iniciadas em abril e maio deste ano);

três rodadas presenciais (Montreal, Praga e Tóquio);

finais mundiais, realizadas em Amsterdã, com 52 pilotos.

Nations Cup (Copa das Nações)

Os vencedores foram: Takuma Miyazono (1º), Kylian Drumont (2º) e Jose Serrano (3º).

Nesta modalidade, 12 profissionais representam seus países/territórios.

Manufactures Cup (Copa das Fabricantes)

Vencedores foram: Laxus (1º), BMW (2º) e Genesis (3º).

36 competidores representam as marcas que fabricam automóveis. Os pilotos podem escolher a que quiserem.

Toyota Gazoo Racing

Vencedores: Jose Serrano (1º), Pol Urra (2º) e Coque López (3º).

24 participantes disputam torneios classificatórios. Os primeiros 12 colocados fazem uma nova corrida para ver quem é o mais rápido.

*Jornalista viajou a convite da Playstation