Brasileiro interpreta Michael Jackson em musical na Alemanha - Benét Monteiro estrela espetáculo que homenageia a carreira do Rei do Pop. Radicado na Alemanha há mais de uma década, artista já protagonizou outros musicais no país europeu."Este é o papel pelo qual esperei por toda a minha vida. Michael Jackson é um gênio e o maior artista de todos os tempos. Ter a oportunidade de mergulhar em seu mundo com o papel principal é a melhor coisa que poderia me acontecer." Assim celebrou o carioca Benét Monteiro quando soube que seria o protagonista de MJ - Das Michael Jackson Musical. O espetáculo estreou no último dia 1º de dezembro, no Stage Theater an der Elbe, em Hamburgo.

Encenado na Broadway desde 2022, MJ recebeu quatro Tony Awards. Além de Hamburgo e Nova York, o musical está em cartaz em Londres e em turnê pela América do Norte. A montagem inclui não apenas algumas das músicas mais memoráveis e os movimentos inconfundíveis de Michael Jackson, mas também explora os espírito criativo do astro pop que morreu em 2009.

Para Monteiro, de 39 anos, interpretar Michael Jackson é "uma grande honra". "Farei tudo o que puder para estar à altura de seu legado, e, o mais importante, para celebrar todas as noites a música dele com o público em Hamburgo", disse, em declaração citada no site oficial do musical na Alemanha.

Carreira de sucesso na Alemanha

Monteiro se formou na Escola de Teatro Musical de Brasília e atua em palcos alemães há mais de uma década. Nascido no Rio de Janeiro, ele foi criado em Guará, no Distrito Federal, cantou no coral de uma igreja no Distrito Federal e atuou em peças teatrais no circuito carioca e paulistano antes de se mudar para a Alemanha.

Depois de ser contratado para ser o ator substituto de Simba na montagem alemã de O Rei Leão, a carreira no país europeu deslanchou e rendeu papéis nos musicais Sister Act, Kinky Boots, Bat out of Hell e Mamma Mia!

Antes de Michael Jackson, o brasileiro já havia assumido o papel principal em outros dois musicais no país. Entre março e agosto de 2024, interpretou o protagonista de Hercules, da Disney. Antes disso, havia protagonizado Hamilton.

Monteiro também se destacou no papel do príncipe Kristoff no musical Die Eiskönigin, que conta a história do filme da Disney Frozen. Na noite de estreia em Hamburgo, em novembro de 2021, ele publicou no Instagram: "Sem palavras para descrever a sensação de estar aqui. Ontem foi a estreia de Frozen na Alemanha. Lá estava eu, brasileiro, contando essa linda história, como Kristoff. Lembrei dos dias que ficava no meu quarto, em São Gonçalo, sonhando em um dia cantar para uma multidão. Ontem me senti de novo aquele garoto do Rio de Janeiro, vivendo um sonho real."

Foi também no Instagram que o carioca anunciou seu mais recente desafio: interpretar, dançar e cantar Michael Jackson. "É possível sentir sua energia, seu poder e seu legado em cada movimento", escreveu junto a um vídeo com trechos dos ensaios para MJ - Das Michael Jackson Musical.

"A performance de Monteiro torna o show imperdível"

Após a estreia, o espetáculo teve recepção positiva por grande parte da crítica especializada. O jornalista Stefan Grund, do jornal alemão Die Welt, elogiou o desempenho do artista brasileiro: "Ele dança, fala e canta tão divinamente quanto o Rei do Pop em seus melhores dias. A performance de Monteiro, por si só, torna o show imperdível."

Em entrevista à emissora MusicalRadio.de, Ralf Schaedler, diretor de Casting da Stage Entertainment Germany, explicou o motivo de Monteiro ter sido escolhido para o papel.

"Não estávamos apenas procurando um ator que pudesse corresponder ao desempenho de canto e dança de Michael Jackson, mas também alguém que pudesse dar vida à vibração artística única de Michael Jackson no palco", disse.

"Quando vi Benét Monteiro atuar como Michael Jackson pela primeira vez, percebi imediatamente que ele havia sido feito para esse papel. Com seu carisma, ele dá ao público a sensação de estar diante de um verdadeiro superstar no palco."

Autor: Gustavo da Silva Barbosa