Leverkusen vai enfrentar Colônia nas quartas de final da Copa da Alemanha

O atual campeão da Copa da Alemanha, Bayer Leverkusen, vai receber o Colônia, time da segunda divisão, nas quartas de final da Copa da Alemanha, em fevereiro, após o sorteio realizado em Dortmund, neste domingo (15).

Depois de vencer a dobradinha Copa/Campeonato Alemão na temporada passada, o 'Werkself' eliminou o Bayern de Munique nas oitavas de final há dez dias e agora segue firme como favorito ao bicampeonato do torneio de mata-mata.

Para conseguir avançar às semifinais, terá que superar o vizinho Colônia, que assumiu a liderança da segunda divisão alemã neste domingo. Os dois clubes estão separados por apenas vinte quilômetros às margens do rio Reno.

As quartas de final serão disputadas nos dias 4, 5, 25 e 26 de fevereiro. A programação detalhada será comunicada pela federação alemã nos próximos dias.

As semifinais estão marcadas para terça-feira, 1º de abril, e quarta-feira, 2 de abril, e a final será disputada no Estádio Olímpico de Berlim, no sábado, 24 de maio.

--- Duelos das quartas de final da Copa da Alemanha:

RB Leipzig (D1) - Wolfsburg (D1)

Arminia Bielefeld (D3) - Werder Bremen (D1)

Stuttgart (D1) - Augsburg (D1)

Bayer Leverkusen (D1) - Colônia (D2)

