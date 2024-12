Lula diz que está inteiro e que tem reunião ministerial para fazer até o fim do ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que precisará ficar "mais ou menos tranquilo" pelos próximos 60 dias por causa dos procedimentos cirúrgicos que fez na cabeça na última semana, mas que tem uma reunião ministerial para fazer até o fim do ano. Ele deu as declarações neste domingo no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, de onde acaba de ter alta.

Havia expectativa de uma reunião ministerial na próxima quinta-feira, 19. Esse calendário era anterior à hospitalização do presidente. Agora, não há certeza da data. Na quinta o petista ainda deverá estar em São Paulo.

Lula apareceu de surpresa na entrevista coletiva em que sua equipe médica explicava seu estado de saúde. O presidente vestia um chapéu para não mostrar o curativo na cabeça, segundo ele próprio contou. "Estou inteiro e com mais vontade de trabalhar", disse o petista.

O presidente da República disse que ainda precisa decidir se participará do Natal dos Catadores em São Paulo. Trata-se de um ato político do qual o petista participa há anos. Lula também disse que não viajará nos feriados de Natal e Ano Novo e que passará essas datas em casa.