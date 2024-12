Lula: 'Se tentativa de golpe for provada, deve haver punição severa'

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que o general da reserva Walter Souza Braga Netto tem "todo o direito a presunção de inocência". Ele foi preso ontem por obstrução de Justiça no inquérito que investiga um plano de golpe de Estado.

O que aconteceu

Lula falou que tem "paciência" e que respeita a democracia em coletiva de imprensa no Hospital Sírio-Libanês, onde ele está internado. Ele deu a declaração logo após os médicos anunciarem sua alta hospitalar.

Sou paciente e democrata. Ele tem todo direito a presunção de inocência. O que eu não tive, eu quero que eles tenham. Todo o direito e todo o respeito para que a lei seja cumprida.

Presidente Lula

Ele diz que, se forem comprovadas as acusações de golpe, Braga Netto tem que ser "punido severamente". "Não é possível a gente aceitar o desrespeito à democracia, à Constituição e admitir, que num país generoso como o Brasil, tenha gente de alta graduação militar tramando a morte de um presidente da República, de seu vice e do juiz que era presidente da Suprema Corte Eleitoral".

Investigação aponta Braga Netto como chefe do grupo que planejou a intervenção militar. A PF descobriu que golpistas se reuniram na casa de Braga Netto, em 12 de novembro de 2022, e fecharam o documento Copa 2022, um plano que incluía o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes e a possibilidade de matar o magistrado, o presidente Lula e seu vice Geraldo Alckmin (PSB).

Braga Netto foi ministro de Jair Bolsonaro, que seria o beneficiário final do golpe. O militar também concorreu a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022 e era apontado com um dos aliados mais fiéis.

Lula explica episódio da queda: 'Já tinha cortado a unha'

Presidente explicou como caiu no banheiro após cortar unhas. "Estava cortando as unhas das mãos. Eu já tinha cortado minha unha, já tinha lixado minha unha. Quando fui guardar o estojo, ao invés de levantar e abrir a gaveta, eu tentei afastar meu bumbum do banco. O banco era redondo, meu bumbum não levitou, eu cai e bati com a cabeça na hidromassagem", contou.

Lula disse que a "única surpresa" foi achar que estava curado. Segundo o presidente, ele tinha retomado suas atividades físicas, como esteira, musculação, além de viagens.

"No domingo comecei a sentir dor de cabeça, achei que era por conta do sol", afirmou. Na segunda, o petista contou que as dores continuaram, os passos ficaram lentos e foi quando decidiu ir ao médico.

Lula permaneceu três dias na UTI e na sexta-feira (13) passou a receber cuidados semi-intensivos. A cirurgia de emergência do presidente ocorreu após ele sentir fortes dores de cabeça em decorrência da queda no banheiro.