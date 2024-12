Policial atropela homem e sai sem prestar socorro em Sorocaba (SP); veja

Do UOL, em São Paulo

Um homem foi atropelado por um carro da Polícia Militar em Sorocaba, interior de São Paulo, nesta sexta-feira (13). A policial que dirigia o carro saiu sem prestar socorro.

O que aconteceu

O homem atravessava a rua quando um carro da PM o atropelou. O atropelamento ocorreu no bairro do Éden, em Sorocaba, interior de São Paulo.

Os policiais não pararam para prestar socorro à vítima, que ficou no chão. O atropelamento foi filmado por câmeras de segurança.

O homem foi socorrido por outra equipe da PM. Ele foi encaminhado ao Centro Hospitalar de Sorocaba, conforme informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.

A policial que dirigia o carro foi afastada. Os agentes envolvidos no caso foram identificados e a policial que conduzia o veículo foi afastada das atividades operacionais, disse a SSP.

Conduta não condiz com valores da Polícia Militar. "A conduta dos policiais não condiz com os protocolos, princípios e valores da Polícia Militar do Estado de São Paulo", disse a SSP. Um Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar o caso.