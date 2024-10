Hospitais ficam na linha de tiro enquanto forças israelenses aprofundam operações no norte de Gaza

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Forças israelenses cercaram hospitais e abrigos para pessoas desalojadas no norte da Faixa de Gaza nesta segunda-feira enquanto intensificavam suas operações contra militantes palestinos, relataram moradores e médicos.

Segundo eles, tropas prenderam homens e ordenaram que mulheres deixassem o histórico campo de refugiados de Jabalia. Um ataque aéreo israelense em uma casa em Jabalia matou cinco pessoas e feriu várias outras, disseram os médicos.

A agência de refugiados palestinos da ONU, UNRWA, disse que as autoridades israelenses estavam impedindo que missões humanitárias chegassem a áreas no norte do enclave palestino com suprimentos essenciais, incluindo medicamentos e alimentos.

"As pessoas que tentam fugir estão sendo mortas e seus corpos deixados na rua", disse o chefe da UNRWA, Philippe Lazzarini, no X.

Médicos do Hospital da Indonésia disseram à Reuters que as tropas israelenses invadiram uma escola e detiveram os homens antes de incendiá-la. O fogo atingiu os geradores do hospital e causou uma queda de energia, acrescentaram.

Autoridades de saúde disseram que se recusaram a cumprir ordens do Exército israelense, que iniciou uma nova incursão no norte do território há mais de duas semanas, para esvaziar os três hospitais da área ou deixar os pacientes sem atendimento.

As tropas permaneceram do lado de fora do hospital, mas não entraram, disseram eles. Médicos de um segundo hospital, Kamal Adwan, relataram fogo israelense pesado perto do hospital à noite.

"O Exército está queimando as escolas próximas ao hospital, e ninguém pode entrar ou sair do hospital", disse uma enfermeira do Hospital Indonésio, que pediu para não ser identificada.

Autoridades de saúde palestinas disseram que pelo menos 18 pessoas foram mortas em Jabalia e oito em outros lugares de Gaza em ataques israelenses.

O Exército israelense disse em um comunicado que estava operando contra "terroristas e infraestrutura terrorista" na área de Jabalia.

O comunicado afirma ainda que s tropas ajudaram milhares de civis a se retirar com segurança por meio de rotas organizadas. Israel estava em contato com a comunidade internacional e com o sistema de saúde de Gaza para garantir que os serviços de emergência hospitalar estivessem funcionando, acrescentou o documento.

Israel intensificou suas campanhas em Gaza e no Líbano após a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, na semana passada, aumentar as esperanças de uma abertura para negociações de cessar-fogo.

O governo prometeu erradicar os militantes do Hamas que anteriormente controlavam Gaza e cujo ataque a Israel no ano passado desencadeou a atual guerra, mas, ao fazê-lo, devastou grande parte do território e matou dezenas de milhares de pessoas. Mais de 1,9 milhão de pessoas ficaram destituídas e desesperadas por comida.

"Estamos enfrentando a morte pelas bombas, pela sede e pela fome", disse Raed, morador do campo de Jabalia.

"Jabalia está sendo dizimada e não há testemunhas do crime, o mundo está cegando seus olhos."

FORÇADOS A VIVER EM BANHEIROS

Hadeel Obeid, uma enfermeira supervisora do hospital indonésio, disse que as equipes estavam ficando sem suprimentos médicos, incluindo gaze esterilizada e medicamentos. O fornecimento de água foi cortado e não havia alimentos pelo quarto dia consecutivo, disse ela à Reuters.

As Nações Unidas disseram que não conseguiram entrar em contato com os três hospitais no norte de Gaza.

O Escritório de Direitos Humanos da ONU acusou as forças israelenses de interferência ilegal na assistência humanitária e de emitir ordens que estavam causando deslocamento forçado. O órgão disse que a conduta "pode estar causando a destruição da população palestina ... por meio de mortes e deslocamentos".

Lazzarini, da UNRWA, disse que os feridos estavam deitados sem atendimento nos hospitais atingidos.

"Os abrigos remanescentes da UNRWA estão tão superlotados que algumas pessoas deslocadas agora são forçadas a viver nos banheiros", disse ele.

Israel afirma estar levando grandes quantidades de suprimentos humanitários para Gaza por meio de entregas terrestres e lançamentos aéreos. Também afirma que facilitou a retirada de pacientes do Hospital Kamal Adwan.

Os palestinos afirmam, no entanto, que nenhuma ajuda entrou nas áreas do norte de Gaza, onde a operação está ativa.

Moradores e médicos relataram que forças israelenses apertaram o cerco a Jabalia, posicionando tanques nas cidades vizinhas de Beit Hanoun e Beit Lahiya e ordenando que os moradores saíssem.

Autoridades israelenses afirmaram que as ordens de retirada tinham como objetivo separar os combatentes do Hamas dos civis e negaram que houvesse qualquer plano sistemático para retirar os civis. O governo israelense disse que as forças que operam no norte de Gaza mataram dezenas de homens armados do Hamas e desmantelaram a infraestrutura

O Hamas acusou Israel de realizar atos de "genocídio e limpeza étnica" para forçar a população a deixar o norte de Gaza.

O braço armado do Hamas disse que os combatentes atacaram as forças no local com foguetes antitanque e morteiros, e detonaram bombas dentro de tanques e em tropas estacionadas em casas.

O assassino Sinwar foi um dos mentores do ataque transfronteiriço de 7 de outubro de 2023 contra comunidades israelenses, que matou cerca de 1.200 pessoas, e cerca de 253 outras foram levadas de volta a Gaza como reféns, de acordo com os registros israelenses.

A guerra subsequente de Israel matou mais de 42.500 palestinos, e acredita-se que outros 10.000 mortos não contados estejam sob os escombros, segundo autoridades de saúde de Gaza.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi)