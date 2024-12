Criança cai de bicicleta e fica com roda presa no crânio em MG; vídeo

Do UOL, em São Paulo

Um menino de 9 anos caiu de bicicleta e ficou com uma das rodas presa no crânio em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

O que aconteceu

Imagens de câmeras de segurança registraram o acidente. A criança está pedalando no meio da rua quando se desequilibra. Ela cai no chão e a roda da bicicleta atinge a cabeça.

Parafuso da roda entrou cerca de 1,8 cm no crânio do menino, segundo o Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu na quinta-feira (12), no bairro Nossa Senhora da Abadia.

Criança precisou passar por cirurgia. Ele foi socorrido a uma UPA e depois transferido para o HC-UFTM (Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro), em Uberaba.

Bombeiros precisaram usar ferramenta para desmontar a roda de bicicleta. Depois, a equipe médica do HC fez uma tomografia e o parafuso foi retirado por cirurgia.

Menino se recupera bem, informou o hospital. Ele continua internado para administração de antibiótico. "Não há risco de sequelas neurológicas".