Acidente de van que levava equipe de remo deixa 9 mortos no Paraná

Nove pessoas, incluindo sete membros de uma equipe de remo, morreram na noite de domingo em um acidente de van no Paraná, informaram as autoridades nesta segunda-feira (21).

"Com tristeza e pesar, soube da morte de nove pessoas, sendo sete adolescentes, de uma equipe de remo de Pelotas, em um trágico acidente na BR-376, em Guaratuba, Paraná", disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela rede social X.

"Não há palavras que possam descrever a dor de perder um filho ou neto. A dor é irreparável. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas", acrescentou.

Os sete remadores falecidos tinham entre 15 e 19 anos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), e faziam parte do Clube Centro Português e do projeto Remar para o Futuro, uma iniciativa da prefeitura de Pelotas, no Rio Grande do Sul.

As outras duas vítimas fatais foram o motorista, de 52 anos, e o coordenador da equipe, de 43, de acordo com o portal G1.

Um jovem de 17 anos que estava na van sobreviveu e sofreu apenas "feridas leves", indicou a PRF em um comunicado.

O acidente ocorreu quando a van que transportava os atletas foi atingida por um caminhão que aparentemente perdeu os freios, informou a PRF.

A equipe estava retornando a Pelotas após participar do Campeonato Brasileiro de Remo em São Paulo, explicou a Confederação Brasileira de Remo em uma mensagem no Instagram.

Na publicação, a entidade esportiva deixou suas condolências e incluiu um vídeo de parte da equipe após ganhar uma medalha de ouro na competição.

