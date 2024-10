Vídeo mostra candidato a prefeito de Fortaleza menosprezando feminicídios

O líder do Governo Lula na Câmara e deputado federal, José Guimarães (PT-CE), divulgou um vídeo do candidato à prefeitura de Fortaleza (CE), André Fernandes (PL), em que ele diz "dane-se" à quantidade de mulheres mortas por feminicídio. Fernandes foi procurado pela reportagem, mas ainda não se manifestou.

O que aconteceu

Guimarães publicou o vídeo neste domingo (20), mas não é possível saber a data em que a gravação foi feita. O UOL procurou André Fernandes. Até o momento da publicação desta matéria, o candidato não se manifestou. O espaço segue aberto para manifestação.

No vídeo, André, com uma camiseta amarela com a imagem estilizada do ex-presidente Jair Bolsonaro afirma: "Depois puxaram e começaram a falar do feminicídio: 'Ah, mas o feminicídio, aqui no Brasil, tantas mulheres morrem por dia'. Ah, dane-se! E quantos homens morrem por dia?", disse o candidato.

No X, Guimarães publicou o vídeo com a legenda: "Veja o que André [Fernandes] pensa sobre as mulheres". Ele apoia Evandro Leitão (PT) contra Fernandes.

Veja o que André pensa sobre as mulheres. pic.twitter.com/5TeLXBtxSy -- José Guimarães (@guimaraes13PT) October 20, 2024

A eleição em Fortaleza é uma das mais importantes para o PT. Além de o estado ser governado pela esquerda há vários mandatos, há chance real de o PL de Bolsonaro controlar a capital. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começou a campanha eleitoral do segundo turno por lá depois que Fernandes levou vantagem até na periferia

Fernandes e Leitão estavam tecnicamente empatados segundo a última pesquisa da Quaest. Ambos aparecem com 43% das intenções de voto.