Trio elétrico de festa de reeleição capota e mata 3 em Pernambuco

Um trio elétrico capotou próximo à região de Machados, na Zona da Mata Norte de Pernambuco na manhã deste domingo (20). Três pessoas morreram e seis ficaram feridas — quatro delas em estado grave.

O que aconteceu?

O veículo participava da festa de reeleição do prefeito Juarez da Banana (PSB). O político compartilhou uma nota de pesar em suas redes sociais:

É com tristeza que recebo a notícia do acidente com o Trio Zeus, e o falecimento de três dos componentes, além dos seis feridos, que nesse momento recebem todos os cuidados necessários. Juarez da Banana (PSB), no Instagram

Foto do Trio Zeus, em Bloco Deuzão, André Rio. Imagem: Reprodução/Redes Sociais

O prefeito da cidade também agradeceu à colaboração dos municípios vizinhos no atendimento às vítimas.

Boletim médico divulgado nas redes sociais do munícipio informou que quatro das vítimas estão em estado grave. Mário Alves, diretor médico do Hospital Municipal Edson Álvares, afirmou no boletim que dois pacientes estavam com traumas graves e foram encaminhados para o Hospital da Restauração. Uma das vítimas que não tinha quadro grave foi liberada.