Eliziane engrossa coro de políticos que condenam erotismo em universidade

A senadora governista Eliziane Gama (PSD-MA) engrossou o coro dos parlamentares críticos à apresentação erótica de uma cantora na Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

O que aconteceu

Eliziane é ex-aluna da UFMA. Ela foi às redes sociais neste domingo (20) reprovar a apresentação da cantora. "Lamentável a apresentação de cantora no contexto de um debate supostamente científico ocorrido na Universidade Federal do Maranhão."

Imagens chulas, que não ajudam em nada a luta por direitos e liberdade. Como parlamentar e egressa da UFMA deixo meu total repúdio.

Eliziane Gama, senadora

A cantora e compositora Tertuliana Lustosa subiu em uma mesa em uma sala de aula e mostrou os próprio glúteos durante a apresentação de um seminário na UFMA na quinta-feira (17). Ela ainda cantou uma canção com letra de cunho sexual.

Outros políticos já condenaram a apresentação. O presidente da Comissão de Educação na Câmara, o deputado Nicolas Ferreira (PL-MG), prometeu acionar a Procuradoria-Geral da República para investigar a apresentação.

Eliziane e Nicolas são evangélicos e adversários políticos. Mas eles não foram os únicos, à esquerda e à direita, a condenarem a apresentação.

A deputada Adriana Ventura (Novo-SP) lembrou que é preciso discutir temas mais importantes em eduçação, como "um novo plano nacional de educação decente", e não o tema da palestra da cantora, que era "Gênero para além das fronteiras: tendências contemporâneas na América Latina e no Sul global". "Cenas lamentáveis em uma universidade federal: apresentação erótica, de uma cantora travesti, dentro de uma sala de aula da UFMA", afirmou Adriana.

Pelo PT, também houve críticas. O ex-superintendente de Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul e ex-candidato a prefeito de Dourados, Tiago Botelho, chamou a apresentação de "indefensável". "Tal atitude reprovável só fortalece discursos isolados contra a universidade pública. Tenho 10 anos de universidade pública e nunca vi nada como aquilo e não concordo com tal prática."

O cantor do Ultraje a Rigor, Roger, desdenhou: "Não falha nunca: esquerda e c*** são inseparáveis."

Militantes do PSB também criticaram. A candidata a vereadora pelo Rio de Janeiro Beta Bastos (PSB) disse a situação é "inadmissível" e que "tudo tem limites". "A verdadeira militância deve tomar providências severas!"

Letra de música dizia "ensinar gostoso"

Na apresentação, a artista cantou música com letra erótica. "Vou te ensinar gostoso dando aula na sua p***. Aqui não tem nota nem recuperação. Não tem sofrimento, se aprende com tesão. De quatro. E c***, c***, c***." Na sequência, ela sobe na mesa e levanta o vestido, mostrando os glúteos.

A UFMA disse que vai investigar o caso. "Entendemos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental da academia, mas também ressaltamos a importância de se manter um ambiente harmônico e respeitoso para todos os membros da nossa comunidade", afirmou a instituição de ensino em nota.

Tertuliana já fez apresentações polêmicas em duas universidades da Bahia, a UFBA (Universidade Federal da Bahia) e na Uesb (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia).

Cantora se defendeu e disse que sofre preconceito. "Existe muito preconceito, pois a minha pedagogia liberta e traz a linguagem do paredão e do pagode baiano, que é marginalizado, criminalizado e subjugado", afirmou ela, em entrevista ao UOL.