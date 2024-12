Centenas, talvez milhares podem ter morrido no ciclone de Mayotte, diz prefeito

Centenas de pessoas, talvez até milhares, podem ter morrido vítimas do ciclone Chido no arquipélago francês de Mayotte, no Oceano Índico, disse o prefeito François-Xavier Bieuville no canal de mídia local Mayotte La 1ere, neste domingo (15). "Acho que certamente serão várias centenas, talvez cheguemos a mil, até muitos milhares", afimou.

Perguntado sobre o número de mortos, o Ministério do Interior francês disse que "será difícil contabilizar todas as vítimas" e disse que não é possível determinar um número neste momento. Isso também também levanta preocupações sobre o acesso a alimentos, água e saneamento, disseram as autoridades.

O ciclone Chido varreu Mayotte durante a noite, segundo o serviço de meteorologia Meteo-France, com ventos de mais de 200 km/h e danificando habitações improvisadas, edifícios do governo e um hospital. Foi a tempestade mais forte em mais de 90 anos que atingiu as ilhas.

"Quanto ao número de vítimas, será complicado saber porque Mayotte é um arquipélago muçulmano onde os mortos são enterrados em 24 horas", disse anteriormente um funcionário do Ministério do Interior francês.

Localizada a quase 8.000 km de Paris e a uma viagem de quatro dias por mar, Mayotte é significativamente mais pobre do que o resto da França e tem lutado contra a violência de gangues e a agitação social por décadas. As tensões foram alimentadas no início deste ano pela falta de água.

Escola destruída pela passagem do ciclone Chido em Mayotte, departamento ultramarino francês na África Imagem: Daniel Mouhamadi/AFP

Destroços de casas após a passagem do ciclone Chido em Mayotte, departamento ultramarino francês na África Imagem: Kwezi/AFP

Destroços de casas após a passagem do ciclone Chido em Mayotte, departamento ultramarino francês na África Imagem: Kwezi/AFP

Imagem aérea de imóveis detruídos após passagem do ciclone Chido, em Mayotte Imagem: Gendarmerie Nationale via REUTERS

Embarcação encalhada entre os destroços em Mamoudzou, após passagem do ciclone Chido Imagem: Kwezi/AFP

Escola destruída pela passagem do ciclone Chido em Mayotte, departamento ultramarino francês na África Imagem: Daniel Mouhamadi/AFP

(Reportagem de Michel Rose e Gabriel Stargardter)