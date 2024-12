Meloni, da Itália, promete disciplina financeira enquanto Parlamento debate orçamento 

Por Giselda Vagnoni

ROMA (Reuters) - A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse neste domingo que irá liderar o governo de forma responsável até ao final do seu mandato, enquanto o Parlamento debate um orçamento destinado a apoiar a terceira maior economia da zona euro, ao mesmo tempo em que reduz sua dívida.

A Itália, que foi submetida ao procedimento de déficit excessivo da União Europeia este ano, espera reduzir o seu déficit abaixo do limite máximo de 3% do produto interno bruto (PIB) da União Europeia em 2026, frente aos 3,8% previstos para este ano e aos 7,2% do ano passado.

O parlamento italiano, no qual Meloni detém ampla maioria, iniciará na terça-feira um debate sobre o orçamento de 2025, que deve ser aprovado até 31 de dezembro.

“Cada um de nós está consciente da responsabilidade que temos e honraremos até ao último dia a tarefa que nos foi dada pelos italianos nesta nação”, disse em uma reunião do seu partido Irmãos da Itália, em Roma.

Em outubro, as agências Fitch e DBRS melhoraram a perspectiva para a nota de crédito do país de “estável” para “positiva””, citando uma melhoria na trajetória fiscal.

Os investidores consideram os elevados rendimentos das obrigações do país atraentes, dada a situação política estável e a probabilidade de o Banco Central Europeu continuar a reduzir as taxas.

CREDIBILIDADE INTERNACIONAL

Meloni, que anunciou sua demissão como presidente do partido Conservadores e Reformistas Europeus (ECR) neste domingo, disse que a estabilidade do seu governo é o “maior elemento de força” da Itália porque “garante credibilidade internacional”.

No entanto, apesar da queda dos déficits orçamentais anuais, Roma prevê que a dívida de Itália, que é proporcionalmente a segunda mais alta do bloco de 20 países, suba de 134,8% do produto interno bruto no ano passado para 137,8% em 2026, antes de diminuir gradualmente.

O crescimento econômico também é uma preocupação, com os números mais recentes apontando para uma taxa anual de quase metade do 1% previsto.

O orçamento de 2025 financia medidas de estímulo, incluindo cortes no imposto sobre o rendimento para pessoas com rendas mais baixas, enquanto cerca de 4 bilhões de euros serão arrecadados a partir de alterações nos impostos sobre bancos e produtos de seguros.

(Reportagem adicional de Giuseppe Fonte)