Migrantes enviados para Albânia retornam para Itália

BARI, 19 OUT (ANSA) - Após a decisão do Tribunal de Roma, a Guarda Costeira da Itália transportou de volta ao país os 12 migrantes forçados que haviam sido levados recentemente para um centro de repatriação construído na Albânia.

Os deslocados internacionais que o governo italiano transferiu na semana passada para Gjader, no país balcânico, chegaram no porto de Bari neste sábado (19).

Os migrantes deixaram a embarcação das autoridades italianas "assustados e em estado de choque", além disso, eles não falaram com a imprensa pelo medo de dizer algo que possa colocar em risco sua estadia no país europeu.

Apesar do balde de água fria derramado pelo tribunal romano em cima das políticas migratórias da premiê Giorgia Meloni, fontes do governo italiano garantiram que as operações para levar migrantes resgatados no Mediterrâneo para os centros de acolhimento construídos pela Itália na Albânia vão prosseguir regularmente.

A próxima chegada de um navio da Marinha italiana transportando deslocados internacionais ao porto de Shenjin dependerá das condições climáticas dos próximos dias, segundo as fontes. (ANSA).

