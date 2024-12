Trump nomeia aliado para liderar 'missões' na Venezuela e Coreia do Norte

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou no sábado o presidente-executivo de sua plataforma de mídia social, Devin Nunes, para liderar um painel consultivo de inteligência e disse que seu ex-chefe de inteligência, Richard Grenell, executará "missões especiais" em lugares como Venezuela e Coreia do Norte, adversários dos EUA.

"Ric trabalhará em alguns dos pontos mais quentes do mundo, incluindo Venezuela e Coreia do Norte", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. "Ric continuará lutando pela Paz por meio da Força e sempre colocará a AMÉRICA EM PRIMEIRO LUGAR."

Trump não citou nenhum outro país específico, como o Irã, em sua publicação nomeando Grenell como "Enviado Presidencial para Missões Especiais".

Grenell atuou anteriormente como diretor interino de inteligência nacional durante o mandato de Trump de 2017 a 2021 e foi embaixador de Trump na Alemanha e enviado presidencial especial para as negociações de paz entre Sérvia e Kosovo.

Nunes, ex-parlamentar dos EUA que comanda a plataforma Truth Social de Trump, atuará como presidente do Conselho Consultivo de Inteligência do presidente, que oferece avaliações independentes sobre a eficácia e o planejamento das agências de inteligência.

Deputado dos EUA Devin Nunes e Donald Trump durante uma convenção republicana em Milwaukee, Wisconsin, em 17 de julho de 2024 Imagem: PATRICK T. FALLON/AFP

Defensor de Trump de longa data que liderou o Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados dos EUA durante parte do primeiro mandato de Trump na Casa Branca, Nunes continuará como presidente-executivo enquanto também atua no painel da Casa Branca, disse Trump em uma publicação separada no Truth Social, que faz parte do Trump Media & Technology Group.

Como presidente do comitê, Nunes alegou que o FBI conspirou contra Trump durante sua investigação sobre a interferência russa nas eleições presidenciais de 2016, nas quais Trump derrotou a candidata democrata Hillary Clinton.

"Devin usará sua experiência como ex-presidente do Comitê de Inteligência da Câmara e seu papel fundamental na exposição da farsa Rússia, Rússia, Rússia para me fornecer avaliações independentes sobre a eficácia e propriedade das atividades da Comunidade de Inteligência dos EUA", escreveu Trump.

O indicado de Trump para liderar o Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, serviu como assessor de Nunes na Câmara dos Deputados dos EUA.

Um relatório de inteligência dos EUA de 2017 disse que o presidente russo Vladimir Putin havia dirigido uma sofisticada campanha de influência para denegrir Clinton e apoiar Trump na campanha eleitoral de 2016. O Kremlin negou interferência e Trump negou qualquer conluio com a Rússia.

Trump prometeu perseguir adversários políticos e autoridades que o investigaram quando começar seu segundo mandato em 20 de janeiro.

Trump também nomeou no sábado o executivo da IBM e ex-funcionário do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Troy Edgar, para servir como secretário adjunto do departamento. Ele também disse que nomearia os empresários Bill White e Edward Walsh para servir como embaixadores dos EUA na Bélgica e na Irlanda, respectivamente.