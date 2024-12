Papa Francisco alerta contra a religião que alimenta divisões

Por Joshua McElwee

AJACCIO, França (Reuters) - O papa Francisco pediu neste domingo aos padres católicos que se protejam contra grupos espirituais que alimentam divisões políticas, falando durante uma visita de um dia à Córsega, a primeira de um pontífice à ilha francesa do Mediterrâneo.

Em uma conferência sobre religião no Mediterrâneo, o pontífice alertou contra variedades de espiritualidade que "buscam autoengrandecimento alimentando polêmicas, estreiteza de espírito, divisões e atitudes exclusivistas".

"Os pastores da Igreja (são) chamados a estar vigilantes, a exercer o discernimento e a estar constantemente atentos (a essas) formas populares de religiosidade", disse o papa.

Francisco, fazendo sua terceira e provavelmente última viagem ao exterior em 2024, não nomeou nenhum grupo religioso específico.

A Córsega, como boa parte da França, tem uma longa história de associações católicas leigas, conhecidas como confrarias. Elas geralmente se concentram em questões espirituais, mas às vezes desempenham um papel na política local.

O papa passará cerca de nove horas em Ajaccio, capital da Córsega, neste domingo. Após participar da conferência, ele celebrará uma missa ao ar livre com católicos locais e também se encontrará com o presidente francês Emmanuel Macron.

Visitar lugares que muitas vezes não atraem atenção internacional é parte da política de Francisco de destacar pessoas e problemas no que ele chama de "periferias" do mundo. Ao longo de seu papado de 11 anos, ele ainda não visitou a maioria das capitais da Europa Ocidental, incluindo Paris.

Macron convidou Francisco para comparecer à reabertura da Catedral de Notre Dame em 7 de dezembro, cinco anos após um incêndio devastador que quase destruiu o edifício medieval. O papa decidiu não ir, e os dois se encontrarão brevemente no aeroporto de Ajaccio no domingo antes de Francisco voltar para Roma.

FAZ 88 ANOS NA TERÇA-FEIRA

Como já é normal, Francisco, que completa 88 anos na terça-feira, saiu do avião ao chegar à Córsega por um elevador e usou uma cadeira de rodas para cumprimentar as autoridades na pista.

Durante um breve passeio em um papamóvel aberto do aeroporto, o papa acenou para as multidões na rua e parecia em boa forma, embora ainda tenha um pequeno hematoma no queixo, resultado do que o Vaticano descreveu como uma pequena queda em seu quarto na semana passada.

Córsega, famosa por seu terreno íngreme e montanhoso e como o local de nascimento de Napoleão Bonaparte, é a quarta maior ilha do Mediterrâneo. É uma das regiões mais pobres da França, onde cerca de 20% da população vive abaixo da linha da pobreza, de acordo com números do governo.

O Vaticano estima que cerca de 81% da população de 356.000 habitantes da Córsega seja católica. Há 83 padres na ilha e cerca de 30 freiras católicas, diz.

Francisco, natural da Argentina e o primeiro papa das Américas, viajou muito pelo Mediterrâneo desde que se tornou pontífice em 2013, visitando Malta, a ilha grega de Lesbos e a ilha italiana de Lampedusa.

(Reportagem de Joshua McElwee)