Turquia está pronta para oferecer treinamento militar à Síria se novo governo solicitar, diz ministro

Por Huseyin Hayatsever

ANCARA (Reuters) - O novo governo na Síria deve ter a chance de governar seguindo suas mensagens construtivas, e a Turquia está pronta para fornecer treinamento militar se tal ajuda for solicitada, disse o Ministro da Defesa turco, Yasar Guler.

A Turquia, membro da Otan, apoiou os rebeldes sírios que derrubaram o presidente Bashar al-Assad no último fim de semana, encerrando uma guerra civil de 13 anos. A Turquia reabriu sua embaixada em Damasco no sábado, dois dias após seu chefe de inteligência visitar a capital síria.

"Em sua primeira declaração, o novo governo que derrubou Assad anunciou que respeitaria todas as instituições governamentais, as Nações Unidas e outras organizações internacionais", disse Guler a repórteres em Ancara, em comentários autorizados para publicação no domingo.

"Achamos que precisamos ver o que a nova administração fará e dar-lhes uma chance."

Quando perguntado se a Turquia estava considerando cooperação militar com o novo governo sírio, Guler disse que Ancara já tinha acordos de cooperação e treinamento militar com muitos países.

"(A Turquia) está pronta para fornecer o apoio necessário se a nova administração solicitar", acrescentou.

Desde 2016, a Turquia realizou quatro operações militares em áreas cada vez maiores do norte da Síria, citando ameaças à sua segurança nacional.

Estima-se que a Turquia mantenha alguns milhares de soldados em cidades como Afrin, Azez e Jarablus, no noroeste da Síria, e Ras al Ain e Tel Abyad, no nordeste.

Ancara pode discutir e reavaliar a questão da presença militar da Turquia na Síria com a nova administração síria "quando surgirem as condições necessárias", disse Guler.

(Reportagem de Huseyin Hayatsever)