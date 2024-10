Organização para a Libertação da Palestina chora a morte do líder do Hamas

A Organização para a Libertação da Palestina (OLP) expressou, nesta sexta-feira (18), suas condolências pela morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, e fez um apelo à unidade de todas as facções palestinas.

"O comitê executivo da Organização para a Libertação da Palestina expressa suas condolências ao povo palestino e a todas as facções nacionais pelo martírio do grande líder nacional Yahya Sinwar, líder político do Hamas", afirmou a OLP em um comunicado.

