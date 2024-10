Nunes fugiu de debate e se esconde embaixo da saia de Tarcísio, diz Boulos

Do UOL, em São Paulo*

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) disse que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) "se esconde embaixo da saia" do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A declaração de Boulos foi dada após o candidato à reeleição cancelar participação no debate UOL/Folha/Rede TV!, nesta quinta-feira (17), argumentando que foi chamado para uma reunião com o governador.

O que aconteceu

Boulos disse que Nunes fugiu "três anos da responsabilidade como prefeito". Ele afirmou não se surpreender com a ausência do prefeito no debate. "Hoje caiu a máscara e ficou claro que quem está sentado na cadeira de prefeito é um covarde. Covarde, fugiu de mais um debate."

Com a ausência do prefeito, o debate se transformou numa sabatina com o candidato do PSOL. Isso havia sido estabelecido nas regras assinadas pelos representantes das duas campanhas.

Boulos chamou o prefeito de "fantoche" do governador e de interesses criminosos. "Nunes representa um projeto político do governador que quer ter uma base na Prefeitura de São Paulo para deixar o governo e se lançar candidato a presidente, um fantoche de interesses crimininosos e de máfia que domina a Prefeitura de São Paulo", afirmou, sem apresentar provas.

Ele disse que vai debater com a população nesta sexta-feira (18), no centro da cidade. "Convido a todos para debater no Theatro Municipal para quem quiser ir lá e dialogar. Um prefeito precisa ser líder, não pode se esconder igual um rato", disse.

O candidato do PSOL disse que, caso seu adversário fosse ao encontro, faria questionamentos sobre o apagão e sobre a quebra de sigilo bancário. "Questionaria a responsabilidade dele de não ter feito a lição de casa, de não ter preparado a cidade 11 meses de ter passado por um apagão. O apagão tem um pai e uma mãe, a mãe é a Enel e o pai, o Ricardo Nunes", atacou.

Assessoria de Nunes disse que reunião com o governador trata de medidas sobre temporal previsto. A equipe de comunicação da campanha do prefeito informou por mensagem, no começo da madrugada, que ele não compareceria ao confronto em razão de uma reunião extraordinária agendada por Tarcísio.

[Nunes] se esconde embaixo da saia do Tarcísio, como disse um colunista hoje mais cedo "meteu um atestado", embaixo da saia do Tarcísio.

Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo

Nunes não tem coragem para debater sua responsabilidade sobre os problemas que vivemos em São Paulo. pic.twitter.com/gF0q8BBbwL -- Guilherme Boulos 50 (@GuilhermeBoulos) October 17, 2024

O que disse a campanha de Nunes

A campanha de Ricardo Nunes informou a ausência no evento de hoje e solicita a compreensão dos organizadores, do candidato adversário e do público.

Desde a tempestade de sexta-feira passada, foram desmarcados diversos compromissos da campanha à reeleição, dando prioridade às urgências da Prefeitura. Por esse motivo o emedebista não poderá comparecer hoje ao debate pela Prefeitura de São Paulo promovido pelo UOL/Folha/RedeTV!.

Mensagem enviada por WhatsApp pela campanha de Nunes

Apagão em São Paulo dominou 1º debate

Nunes e Boulos trocaram acusações e atacaram a Enel no primeiro debate do segundo turno. O encontro realizado pela Band na última segunda (14) foi marcado pelo apagão na cidade e por alfinetadas entre os adversários, que chegaram a ensaiar um abraço. O tema dominou quase 30 minutos do primeiro bloco.

Boulos cobrou Nunes por ações da gestão municipal durante o apagão, e prefeito respondeu que trabalhou dia e noite. Ambos defenderam a saída da Enel, que em último boletim disse que 36 mil imóveis seguem sem energia desde a sexta-feira (11).

Justiça determinou que Enel tem 24 horas para religar energia em São Paulo. Caso a medida não seja acatada, a companhia deverá pagar um valor de R$ 100 mil por hora de descumprimento.

A Defesa Civil emitiu alerta para chuvas de até 200 mm no próximo fim de semana no estado de São Paulo. Previsão mostra que estado deve ser atingido por rajadas de vento de até 60 km/h. O órgão notificou as concessionárias de energia elétrica em operação no estado, entre elas, a Enel, sobre o temporal previsto para este fim de semana.

*Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Rafael Neves, Romulo Santana, Silchya Rodrigues e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo.