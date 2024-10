BCE reduz taxas de juros em 0,25 ponto percentual

ROMA, 17 OUT (ANSA) - O Banco Central Europeu (BCE) cortou nesta quinta-feira (17) as taxas de juros na zona do euro em 0,25 ponto percentual e manteve a política de afrouxamento monetário pela segunda reunião seguida, diante da piora de indicadores econômicos no bloco.

Com isso, a taxa sobre depósitos caiu de 3,50% para 3,25%; a taxa de refinanciamento, de 3,65% para 3,40%; e a taxa sobre empréstimos marginais, de 3,90% para 3,65%.

"As últimas informações indicam uma atividade econômica mais frágil que o previsto", disse a presidente do BCE, Christine Lagarde. "Mas esperamos que a economia se reforce com a retomada da renda, que permitirá às famílias consumir mais", acrescentou.

Lagarde também evitou se comprometer com a manutenção de uma trajetória de queda nas próximas reuniões e descartou a hipótese de uma recessão na zona do euro. "Estamos nos dirigindo para um pouso suave", garantiu.

A redução dos juros foi comemorada pelo vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, um dos mais enfáticos nas cobranças contra o BCE nos últimos meses.

"Parece uma escolha que vai na direção correta, e esperamos que o BCE não pare e continue reduzindo os juros", salientou.

O Banco Central Europeu projeta uma inflação de 2,5% na zona do euro em 2024, de 2,2% em 2025 e de 1,9% em 2026, e a meta é manter o índice no patamar de 2%. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.