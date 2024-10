Prada lança traje espacial para Axiom Space

MILÃO, 16 OUT (ANSA) - A empresa espacial americana Axiom Space e a grife de moda italiana Prada apresentaram nesta quarta-feira (16), durante o Congresso Internacional de Astronáutica (IAC) em Milão, na Itália, o design do traje espacial da Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), que será utilizado na missão Artemis 3 da Nasa, prevista para setembro de 2026.

"Trata-se de um design com o homem ao centro, será o primeiro astronauta com este traje, o primeiro não americano, que se moverá em um ambiente muito hostil, procurando água no polo sul da Lua, onde é muito frio, por isso é necessária uma tecnologia de alto nível", declarou o presidente da Axiom Space, Matt Ondler.

"[Este] é um momento histórico para o setor espacial. Estamos aqui para demonstrar que é apenas o começo, existem grandes oportunidades para este setor" acrescentou Lorenzo Bertelli, diretor de marketing e chefe de responsabilidade social corporativa do grupo Prada.

O design da camada externa do traje espacial e a pesquisa de materiais utilizados na vestimenta são resultado do trabalho conjunto entre as duas empresas, que decidiram aliar criatividade e engenharia. O design apresentado na IAC mostra os trajes em revestimento branco, de modo a proteger os astronautas do calor extremo e da poeira lunar.

"A Itália está tentando se inserir na economia espacial. [O país] é um parceiro importante e haverá um grande futuro de colaboração com os italianos", reforçou Ondler, acrescentando que em Turim, no Piemonte, "a Thales Alenia está construindo a primeira nave espacial para a Axiom Space".

Para o presidente da empresa americana, "a Itália é um país muito avançado no setor espacial, porque buscou envolver todas as indústrias além da aeronáutica". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.