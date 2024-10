Petróleo se mantém em mínima de 2 semanas com previsões de menor crescimento da demanda

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam nesta quarta-feira quase estáveis, próximos de mínimas de duas semanas, após caírem cerca de 7% nos três dias anteriores, devido a previsões de menor crescimento da demanda por petróleo e com alívio das preocupações de que os conflitos no Oriente Médio possam afetar a oferta.

Os futuros do petróleo Brent caíram 0,03 dólar para fechar a 74,22 dólares o barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos caiu 0,19 dólar, ou 0,3%, fechando a 70,39 dólares.

Ambos os índices de referência do petróleo fecharam em seus níveis mais baixos desde 2 de outubro pelo segundo dia consecutivo.

No início desta semana, os preços do petróleo caíram em resposta a uma perspectiva de demanda mais fraca e a uma reportagem da mídia que dizia que Israel não atacaria instalações nucleares e de petróleo do Irã, aliviando os temores de interrupções no fornecimento.

O Irã é membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e produziu cerca de 4,0 milhões de barris de petróleo por dia (bpd) em 2023, segundo dados da Administração de Informação de Energia dos EUA (AIE).

O Irã estava a caminho de exportar cerca de 1,5 milhão de bpd em 2024, acima dos 1,4 milhão de bpd estimados em 2023, de acordo com analistas e relatórios do governo dos EUA.

O Irã está apoiando vários grupos que lutam contra Israel, incluindo o Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza e os houthis no Iêmen.

A preocupação com uma escalada no conflito entre Israel e o grupo militante apoiado pelo Irã, Hezbollah, persiste. Os cortes de fornecimento pela Opep e seus aliados, incluindo a Rússia, um grupo conhecido como Opep+, permanecem em vigor até dezembro, quando alguns membros estão programados para começar a desfazer uma camada de cortes.

Do lado da demanda, a Opep e a Agência Internacional de Energia cortaram esta semana suas previsões de crescimento da demanda global de petróleo para 2024, com a China sendo responsável pela maior parte dos rebaixamentos.

(Reportagem de Scott DiSavino, Alex Lawler, Arunima Kumar, Jeslyn Lerh e Sudarshan Varadhan)