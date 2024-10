Sinal de tempestade chegando: o que são as 'nuvens de prateleira' no RS

Moradores de cidades do Rio Grande do Sul registraram uma "supernuvem" que tomou os céus na tarde de terça (15).

'Camadas' de nuvem

O fenômeno da "nuvem de prateleira" ("shelf cloud", em inglês) costuma ser sinal de aproximação de uma tempestade, segundo explicação do Climatempo.

Essas nuvens geralmente têm várias "camadas" horizontais, que geram uma aparência comparada à prateleira. Elas são formadas no choque de massas de ar, em que uma camada de ar mais quente se sobressai a uma camada de ar mais frio.

São mais comuns durante a passagem de uma frente fria, quando o ar mais frio, que é mais denso, avança pelas camadas mais baixas da atmosfera.

A nuvem prateleira fica bem acima da superfície, com um comprimento vertical que pode chegar a quilômetros de altura. Normalmente, são acompanhadas por ventos fortes, chuva forte e granizo. Relatos de jornais locais, como a RBS (afiliada da Globo no estado), detalharam que a formação foi avistada em cidades do interior do estado.

A atuação de um centro de baixa pressão trouxe chuva para todo o Rio Grande do Sul na terça-feira, mas os volumes de chuva não foram altos na maior parte do estado. Também houve rajadas de vento de 92 km/h em São Borja, 74 km/h no Chuí, 72 km/h em Santa Rosa, 71 km/h em Cruz Alta, 63 km/h no Chuí e 61 km/h em Jaguarão, segundo a MetSul.

Previsão

A tendência é que a segunda quinzena de outubro seja mais chuvosa do que a primeira. Na região Sul, os volumes de chuva devem variar bastante dependendo da localidade. A chance de chuva mais volumosa é maior nos estados de Santa Catarina e do Paraná.

*Com informações reportagens publicadas em 21 de julho de 2021 e 4 de setembro de 2023.