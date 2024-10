Ibovespa orbita 131 mil pontos em sessão com vencimentos e Vale em foco

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa não mostrava uma direção firme nesta quarta-feira, oscilando em torno dos 131 mil pontos, em sessão marcada pelo vencimento de opções sobre o índice e de seu contrato futuro, enquanto o noticiário corporativo destacava dados de produção da mineradora Vale.

Por volta de 10h40, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,15%, a 131.237,34 pontos, tendo marcado 130.799,44 pontos na mínima e 131.328,9 pontos na máxima até o momento. O volume financeiro somava 1,93 bilhão de reais.

"O Ibovespa está em cima do muro no momento. Se passar os 131.800 pontos é cenário de recuperação, mas se perder os 129.300 pontos, será cenário de baixa no curto prazo", destacaram analistas do Itaú BBA, no relatório Diário do Grafista nesta quarta-feira.

DESTAQUES

- VALE ON avançava 1,08%, após divulgar na véspera, após o fechamento, que produziu 90,97 milhões de toneladas de minério de ferro no período de julho a setembro deste ano, a sua maior produção trimestral da commodity desde 2018. Na China, o contrato futuro do minério de ferro mais negociado Dalian Commodity Exchange cedeu 1,88%.

- EMBRAER ON valorizava-se 3,13%, tendo de pano de fundo relatório de analistas do Itaú BBA reiterando recomendação "outperform" para as ações, com preço-alvo de 43 dólares para os ADRs (recibos de ações negociados nos Estados Unidos) da companhia. Entre os argumentos, citaram ambiente competitivo favorável e demanda propícia.

- ELETROBRAS ON caía 0,9%, exercendo pressão de baixa no Ibovespa, no segundo pregão seguido no vermelho. No radar, está reunião em Brasília que deve decidir sobre a adoção ou não de horário de verão no país.

- LOJAS RENNER ON caía 1,64%, depois de uma sequência de quarto altas, período em que acumulou valorização de mais de 7%. Também no setor de vestuário, AZZAS 2154 ON recuva 1,33%.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,51% e BRADESCO PN recuava 0,2%, com agentes financeiros monitorando reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com representantes de bancos no final da manhã em Brasília. Ainda no setor, BANCO DO BRASIL ON mostrava variação positiva de0,23% e SANTANDER BRASIL UNIT perdia 0,38%.

- CSN MINERAÇÃO ON reduziu o fôlego inicial da abertura e subia 0,34%, após a CSN, acionista controladora da mineradora, divulgar que seu conselho de administração aprovou acordo não vinculante para venda de participação de até 11% na companhia para a japonesa Itochu. Mais cedo, na máxima, avançou 2,69%. CSN ON valorizava-se 1,46%.