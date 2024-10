Vale tem maior produção trimestral de minério de ferro desde 2018

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A produção de minério de ferro da Vale cresceu 5,5% no terceiro trimestre ante o mesmo período de 2023, para o maior volume em quase seis anos, com impulso de melhorias do desempenho operacional nos complexos minerários de S11D, Itabira e Brucutu.

Uma das principais produtoras de minério de ferro do mundo, a Vale produziu 90,97 milhões de toneladas da commodity entre julho e setembro, informou a mineradora nesta terça-feira.

As vendas da commodity cresceram 1,6%, para 81,84 milhões de toneladas, diante de um volume de produção recorde de pelotas desde 2018 e de um crescimento de 18% nas vendas do produto de maior valor agregado.

"O desempenho da Vale no terceiro trimestre foi marcado pela produção recorde de minério de ferro desde o quarto trimestre de 2018 e pelo aumento do 'guidance' de produção para 2024", disse a companhia.

A Vale elevou no mês passado previsão para a produção de minério de ferro neste ano para entre 323 milhões e 330 milhões de toneladas, após um primeiro semestre mais forte do que o esperado.

A mina S11D, no Pará, produziu 22,09 milhões de toneladas no terceiro trimestre, alta de 14,2% na comparação com o mesmo período um ano antes, configurando o sétimo trimestre de melhora produtiva consecutiva do ativo na comparação anual, informou a Vale.

A produção de pelotas da Vale no terceiro trimestre totalizou 10,36 milhões de toneladas, alta de 12,9% versus igual período do ano passado, alcançando a maior produção trimestral desde 2018, com maior disponibilidade de pellet feed das minas de Brucutu e Itabira, aumentando a produção nas plantas de pelotização de Tubarão.

"Considerando a maior produção de pelotas e a demanda saudável no trimestre, as vendas de pelotas aumentaram para 10,1 milhões de toneladas (+18% a/a), suportando a venda total de minério de ferro", disse a Vale.

A Vale disse ainda que os 5,5 milhões de toneladas de estoque formado deve-se, principalmente, a cargas em trânsito ao longo da cadeia de valor, uma vez que a produção aumenta sazonalmente no terceiro trimestre. "Estes estoques serão convertidos em vendas no quarto trimestre", adicionou a companhia.

Os embarques do porto de Ponta da Madeira (MA), segundo a Vale, atingiram recorde trimestral desde 2021, totalizando 50,6 milhões de toneladas, refletindo a maior estabilidade operacional.

PREÇO

O preço médio realizado de finos de minério de ferro no terceiro trimestre foi de 90,6 dólares por tonelada, queda de 7,6 dólares (-7,7%) ante o trimestre anterior, apesar dos preços de referência do minério de ferro terem diminuído 12 dólares por tonelada no período, destacou a companhia.

"O menor declínio em relação ao preço de referência é atribuído a um melhor portfólio de produtos e ao efeito positivo dos ajustes provisórios de preços, dado os preços futuros mais altos do que a média no último dia do trimestre", disse a empresa.

Na comparação com o terceiro trimestre de 2023, o preço médio realizado de finos de minério de ferro recuou 13,8%.

O preço médio realizado de pelotas de minério de ferro foi 148,2 dólares por tonelada, queda de 9 dólares ante o trimestre anterior, devido à redução dos preços do minério de ferro.

Já do lado dos metais básicos, a produção de cobre aumentou 5,3% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre, a 85,9 mil toneladas. Segundo a Vale, todos os projetos de cobre da companhia mostraram uma melhora no período.

A produção de níquel também aumentou, em quase 12%, sobre um ano antes, totalizando 47,1 mil toneladas. A Vale afirmou no relatório que o crescimento ocorreu devido ao desempenho mais forte do projeto Sudbury, bem como a um aumento das minas subterrâneas de Voisey's Bay, ambas no Canadá.