Maduro acusa líder da oposição de fugir da Venezuela

CARACAS, 15 OUT (ANSA) - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que a líder da oposição, María Corina Machado, fugiu do país, que enfrenta uma grave crise política após as eleições de 28 de julho.

"Ela fugiu do país sem dizer a ninguém, deixou o país, minhas fontes me disseram que ela fugiu", disse o líder chavista, rindo e sem nominar Machado diretamente, durante seu programa de TV semanal.

"Eles são covardes, são bons em enviar mensagens de ódio, de intolerância, mas ela se foi, as malas Gucci chegaram", ironizou Maduro.

A líder da oposição venezuelana não aparece em público há várias semanas, após ter denunciado fraudes do regime chavista nas eleições de julho. O candidato de Machado a presidente, Edmundo González Urrutia, está em exílio na Espanha por ter recebido três ordens de prisão, sob as acusações de "conspiração, desobediência ao Estado, terrorismo" e outros crimes.

A oposição garante que González, e não Maduro, venceu as eleições. No entanto, as atas de votação nunca foram apresentadas pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que declarou a vitória do chavista. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.