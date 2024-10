China pode levantar US$850 bi em novas dívidas em três anos para estimular o crescimento, diz mídia

Por Kevin Yao e Liangping Gao

PEQUIM (Reuters) - A China pode levantar mais 6 trilhões de iuanes (850 bilhões de dólares) com títulos especiais do Tesouro ao longo de três anos para estimular uma economia em baixa, informou a mídia local, um número que não conseguiu reanimar o sentimento no mercado de ações do país.

A matéria do Caixin Global, que citou fontes com conhecimento do assunto, foi publicada depois que o ministro das Finanças, Lan Foan, disse no sábado que Pequim "aumentará significativamente" a dívida, embora a ausência de detalhes sobre o tamanho e o cronograma das medidas fiscais tenha decepcionado alguns investidores.

O tamanho do pacote fiscal esperado tem sido objeto de intensa especulação nos mercados financeiros. Neste mês, as ações chinesas atingiram o maior nível em dois anos com as notícias sobre o estímulo, antes de recuarem na ausência de detalhes oficiais.

"Isso está de acordo com nossas expectativas", disse Xing Zhaopeng, estrategista sênior do ANZ para a China. "Para o próximo ano, ainda achamos que uma meta de crescimento de cerca de 5% provavelmente será mantida. Portanto, para uma taxa de crescimento de 5%, isso deve ser suficiente."

A Reuters informou no mês passado que a China planejava emitir títulos soberanos especiais no valor de cerca de 2 trilhões de iuanes (285 bilhões de dólares) este ano como parte de um novo estímulo fiscal.

Os dados dos últimos meses, inclusive os números da balança comercial e dos novos empréstimos de setembro, divulgados na segunda-feira, ficaram abaixo das expectativas, aumentando a preocupação de que a China talvez não atinja a meta de crescimento de cerca de 5% para este ano e tenha dificuldades para se defender das pressões deflacionárias.

A expectativa é de que o crescimento econômico desacelere para 4,5% no terceiro trimestre, em comparação com 4,7% no segundo, e depois tenha uma recuperação tardia devido ao estímulo, atingindo 4,8% no ano inteiro, segundo uma pesquisa da Reuters nesta terça-feira.

No final de setembro, as autoridades lançaram medidas de estímulo monetário e de apoio ao setor imobiliário. Pouco depois, uma reunião dos principais líderes do Partido Comunista, o Politburo, prometeu os "gastos necessários" para levar o crescimento de volta aos trilhos.

"A probabilidade de se atingir uma taxa de crescimento de cerca de 5% pelo menos em 2024 e 2025 aumentaria muito", disse Bruce Pang, economista-chefe da Jones Lang LaSalle para a China, sobre o impacto da cifra de 6 trilhões de iuanes divulgada.

A matéria do Caixin publicada na segunda-feira disse que os fundos serão parcialmente usados para ajudar os governos locais a resolver suas dívidas não contabilizadas, de acordo com as fontes. O valor informado é equivalente a quase 5% da produção econômica da China.

O Fundo Monetário Internacional estima a dívida do governo central em 24% da produção econômica. Mas o Fundo calcula a dívida pública geral, incluindo a dos governos locais, em cerca de 16 trilhões de dólares, ou 116% do PIB.

"A menos que o governo central aumente voluntariamente a alavancagem, o investimento continuará fraco, já que os governos locais estão sobrecarregados com dívidas pesadas e os balanços corporativos estão sendo corroídos por uma economia fraca", disse Xia Haojie, analista de títulos da Guosen Futures.

(Reportagem adicional de Samuel Shen em Xangai)