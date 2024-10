Genoa contrata uruguaio e 'congela' chegada de Balotelli

GENOVA, 14 OUT (ANSA) - Em meio aos rumores sobre o futuro de Mario Balotelli, o Genoa anunciou nesta segunda-feira (14) a contratação do uruguaio Gastón Pereiro e "congelou" a possível chegada do experiente centroavante.

Sem clube desde que deixou o futebol turco, Balotelli foi cogitado para reforçar o eneacampeão italiano, mas o jogador ainda não convenceu totalmente a diretoria genovesa.

De acordo com a imprensa local, o Genoa chegou a avaliar a contratação imediata de Super Mario, mas ainda não houve uniformidade de pensamento entre todas as partes envolvidas também para não desequilibrar o vestiário.

O rossoblù receberá no próximo sábado (19) no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, o Bologna pela oitava rodada da Série A da Itália. O duelo será fundamental para avaliar se o clube decidirá ou não apostar no ex-Milan e Manchester City.

O Genoa foi colocado à venda em razão da crise financeira enfrentada pela 777 Partners, o que dificultará grandes movimentações no mercado de transferências para reforçar a equipe liderada por Alberto Gilardino. Levando em conta esse contexto, Balotelli aparece como uma opção boa e barata.

O rossoblù, que tem a pior defesa do campeonato, com 15 gols sofridos, está em 18º e abre a zona do rebaixamento, com cinco pontos. (ANSA).

