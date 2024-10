Sakamoto: Busca do lucro fácil une apagão da Enel e HIV em transplantados

Tanto o apagão em São Paulo quanto os casos de contaminação por HIV de pessoas que receberam órgãos no Rio de Janeiro se relacionam à busca por lucratividade em privatizações, e não por melhoria no serviço ao consumidor, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta segunda-feira (14).

Essa é uma lógica que permeia o Brasil em privatização de serviços públicos essenciais. Quando o objetivo dessa privatização é garantir a lucratividade e não o atendimento ao consumidor, dá problema. A contaminação por HIV do pessoal no Rio de Janeiro e a questão do blecaute da Enel em São Paulo são irmãos siameses.

Para o colunista, os dois casos mostram como a redução de custos em nome da lucratividade gera falhas que, para a população, têm impactos enormes.

Em São Paulo, mais de 400 mil imóveis continuavam sem luz três dias após as primeiras chuvas, enquanto no Rio de Janeiro o laboratório responsável pelos testes nos órgãos doados está sob suspeita devido às ligações políticas de um de seus sócios.

O pessoal fez isso em busca de lucro, para reduzir custos em nome da lucratividade. É mais do que a terceirização. Se tivesse adotado um laboratório decente, pagando melhor para ele, que não fosse relacionado a ninguém, talvez o sistema custasse tão caro quanto se adotasse um hospital público ou um laboratório bom, mas era certeza que o serviço seria de qualidade.

No intuito de ter o lucro como objetivo, acaba cortando custos, e corte de custos às vezes é não fazer o exame. A Enel reduziu a manutenção e a qualidade da manutenção para dar lucro, e ficou por isso mesmo.

Leonardo Sakamoto

