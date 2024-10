Olivetto: 'A vida profissional foi muito generosa comigo'

O publicitário Washington Olivetto, que morreu hoje (13) no Rio de Janeiro, foi o entrevistado do episódio especial de número 50 do podcast Mídia e Marketing, do UOL.

No programa, gravado durante a pandemia, Olivetto falou sobre o novo momento da comunicação e analisou a dita 'crise de criatividade' que a propaganda tem enfrentado. Nele, Olivetto ainda escolheu suas melhores campanhas publicitárias.

Confira alguns trechos - abaixo, o episódio completo:

Suas melhores campanhas

A vida profissional foi muito generosa comigo. Sob o ponto de vista mais analítico, o melhor trabalho de campanha que fiz foi com Bombril. As duas peças individuais mais brilhantes foram os [comerciais] "Primeiro Sutiã", de Valisere e "Hitler", para Folha de S. Paulo. Agora, me diverti mais vendo a repercussão do cachorro da Cofap.

a partir de 15:47

Opinião sobre a publicidade moderna

A publicidade perdeu muito do seu charme. Ela não está encantadora, ela não está brilhante. Quando ela é encantadora, ela consegue seduzir as pessoas. Esse é o grande fenômeno do negócio da comunicação.

a partir de 11:30

Fake news e sociedade

Nada mais importante do que o jornalismo brasileiro. É muito prazeroso conviver com esse universo da comunicação, mas agora, mais do que nunca, temos que estar ligados no bom jornalismo. É isso que faz a nossa cultura.

a partir de 4:41

Mundo depois da pandemia